Как сейчас живет первый победитель шоу "Кто хочет стать миллионером?"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Зима 2001 года. Первый канал запустил новую версию телеигры "Кто хочет стать миллионером?". В одночасье вся страна узнала имя Игоря Сазеева — человека, который первым в России ответил на все вопросы телеигры.

Прошло больше 20 лет. Где сейчас живет Игорь, чем занимается и на что потратил выигрыш?

Жена сказала: "Хватит сидеть дома"

Все началось за пару лет до триумфа. Игорь с женой изредка смотрели "О, счастливчик!" — предыдущую версию программы, которая выходила на НТВ. Вопросы казались несложными. Игорь отвечал быстро, обычно правильно, и недоумевал — почему участники тратят столько времени на раздумья и ошибаются?

Жена сказала : "Что ты тут сидишь и отвечаешь? Поезжай тогда и сыграй". Он согласился.

"Комсомольская правда" напечатала инструкцию: купить карту "Эконотел" для междугородних звонков, набрать специальный номер, ответить на вопрос. Игорю достался вопрос про спутники Марса, на который он ответил. Дальше — только следить за газетой, где публиковали номера карт прошедших в следующий этап.

Спустя время увидел свой номер в списке и позвонил. Его данные записали, пообещали перезвонить. Задали еще несколько вопросов посложнее — уже с четырьмя вариантами ответа, как в самой игре. Игорь прошел отбор. Услышал: "Поздравляем, вы на телепередаче, с вами свяжутся".

И началось ожидание. Месяц прошел, два, три. Игорь забеспокоился, сам позвонил уточнить. Объяснили: передача переезжает с НТВ на Первый канал, сложный период, но он в первой группе участников нового сезона. Еще примерно полгода тишины — и наконец пригласили на съемки.

Полтора часа в кресле

Игорь ехал на студию, готовясь увидеть Дмитрия Диброва. Но на месте узнал: теперь за столом будет Максим Галкин*. Для него это был первый опыт ведения крупного телешоу.

"У меня сложилось впечатление, что волновался Максим явно гораздо больше меня", — вспоминал позже Игорь.

То, что зрители увидели в эфире, длилось минут 20. Реально Игорь провел в кресле полтора часа. Дело в том, что часть эпизодов переснимали — когда у ведущего что-то не получалось с первого раза, повторяли дубль.

"Никто не поверит, что в первой передаче выиграли миллион"

Съемки прошли в начале февраля. Когда Игорь выходил из студии, к нему подошел кто-то из руководства канала и предупредил: передачу покажут, но не первой. Иначе зрители решат, что все подстроено. Мол, как так — дебют шоу на Первом, и сразу миллион?

Попросили держать результат в тайне. С женой Игорь, конечно, поделился. Выпуск же вышел в эфир больше чем через месяц.

Школа, где учились будущие миллионеры

Эрудиция Игоря — не случайность. Мужчина с детства читал много. Ключевую роль, по его мнению, сыграла школа. Последние три года — с 8 по 10 класс — он провел в интернате № 45 при Ленинградском университете (сейчас это Академическая гимназия при СПбГУ). В начале 60-х открыли четыре таких заведения: в Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске. Отбор шел по всей стране. Преподавание велось не как в обычной школе — скорее как в университете: лекции, конспекты, глубокое погружение.

"Когда я после этого поступил в университет и увидел, на каком уровне преподаются математика и физика, собственно, мне там уже нечего было делать. В школе я получил больше знаний по этим предметам, чем в университете", — признавался Игорь.

В его классе было 32 человека. Один — абсолютный победитель Международной олимпиады по математике. Десяток — призеры Всесоюзных олимпиад. Игорь считал себя середнячком: всего пять дипломов городских олимпиад по математике и химии.

© Depositphotos.com / ronstik Расчеты на доске © Depositphotos.com / ronstik Расчеты на доске

Куда ушел миллион

Миллион рублей — для 2001-го огромная сумма. На нее тогда можно было купить квартиру в Петербурге, причем неплохую. После уплаты налога в 35 процентов в распоряжении Игоря остались 650 тысяч.

Часть ушла на путешествие вдвоем с супругой в Италию, о котором давно мечтали. Потом отдых всей семьей в Крыму — жена и четверо детей. На остаток сделали ремонт квартиры, купили автомобиль и компьютер.

Отдельная важная статья расходов — поездка в Германию к сыну от первого брака. Первая жена увезла его за границу без согласия отца. Игорь несколько лет пытался найти ребенка, но только после выигрыша смог узнать адрес и встретиться с сыном.

Оставшиеся деньги вложил в собственное дело. К сожалению, бизнес не пошел.

Чем занимается сейчас

Сегодня Игорь Сазеев — графический дизайнер по основной работе. Но главное дело его жизни — работа гидом на Валааме. "Я сознательно пошел на епархиальные курсы. Они тогда назывались катехизаторскими, но в последний год появилось еще одно направление "миссиология", и я пошел на него тоже. В дипломе, который мне дали, указаны две эти специальности", — рассказывает Игорь.

Работа гида для него — продолжение того, чему учили на курсах. Чаще всего водит туристов, не паломников. Людей, далеких от Церкви, со странными представлениями о монастыре.

"Самое главное для экскурсовода — говорить с ними на одном языке, — объясняет он. — Им сначала нужно говорить более простым языком".

Он много фотографирует: природу, архитектуру, финские оборонительные сооружения времен Зимней войны. Стал полуштатным фотографом Санкт-Петербургского Губернаторского симфонического оркестра. Проводит экскурсии в Петербурге и Старой Ладоге.

Через 20 с лишним лет после той февральской съемки Игорь живет обычной жизнью. Иногда вспоминает передачу и вопросы, на которые он все-таки ответил правильно и стал первым победителем шоу "Кто хочет стать миллионером?".