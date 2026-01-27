В Омане перевернулось прогулочное судно с французскими туристами

"Согласно предварительной информации, лодка перевернулась в 2,5 морских милях (4,6 километрах) от порта султана Кабуса в Маттрахе, на ее борту находилась группа из двадцати пяти французских туристов, гида и капитана. В результате инцидента погибли трое туристов, еще двое получили незначительные травмы", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Х.