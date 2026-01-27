Рейтинг@Mail.ru
12:36 27.01.2026
В Омане перевернулось прогулочное судно с французскими туристами

Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов Омана

© iStock.com / mtcuradoПатрульные катеры береговой охраны Королевской полиции Омана
Патрульные катеры береговой охраны Королевской полиции Омана - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© iStock.com / mtcurado
Патрульные катеры береговой охраны Королевской полиции Омана. Архивное фото
ДОХА, 27 янв - РИА Новости. Прогулочное судно с французскими туристами перевернулось во время морской прогулки вблизи побережья столицы султаната Оман Маската, погибли трое человек, сообщила полиция Омана.
"Согласно предварительной информации, лодка перевернулась в 2,5 морских милях (4,6 километрах) от порта султана Кабуса в Маттрахе, на ее борту находилась группа из двадцати пяти французских туристов, гида и капитана. В результате инцидента погибли трое туристов, еще двое получили незначительные травмы", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Х.
По данным полиции, на месте происшествия туристам оказали помощь бригады скорой помощи Управления гражданской обороны. Ведётся расследование.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие
2 января, 20:34
 
