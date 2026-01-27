https://ria.ru/20260127/lodka-2070517721.html
В Омане перевернулось прогулочное судно с французскими туристами
В Омане перевернулось прогулочное судно с французскими туристами - РИА Новости, 27.01.2026
В Омане перевернулось прогулочное судно с французскими туристами
Прогулочное судно с французскими туристами перевернулось во время морской прогулки вблизи побережья столицы султаната Оман Маската, погибли трое человек,... РИА Новости, 27.01.2026
В Омане перевернулось прогулочное судно с французскими туристами
Трое туристов из Франции погибли при переворачивании лодки у берегов Омана
ДОХА, 27 янв - РИА Новости.
Прогулочное судно с французскими туристами перевернулось во время морской прогулки вблизи побережья столицы султаната Оман Маската, погибли трое человек, сообщила
полиция Омана.
"Согласно предварительной информации, лодка перевернулась в 2,5 морских милях (4,6 километрах) от порта султана Кабуса в Маттрахе, на ее борту находилась группа из двадцати пяти французских туристов, гида и капитана. В результате инцидента погибли трое туристов, еще двое получили незначительные травмы", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Х.
По данным полиции, на месте происшествия туристам оказали помощь бригады скорой помощи Управления гражданской обороны. Ведётся расследование.