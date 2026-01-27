Рейтинг@Mail.ru
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
12:51 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/liga-2070521547.html
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ
Евгений Пашутин и Велимир Перасович будут главными тренерами команд-участниц Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T12:51:00+03:00
2026-01-27T12:51:00+03:00
баскетбол
спорт
евгений пашутин
велимир перасович
втб арена
андрей ведищев (баскетбол)
уникс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564849814_0:185:3018:1883_1920x0_80_0_0_f4a50dae4cc4b861088744669b9cc4d6.jpg
https://ria.ru/20260119/basketbolisty-2068909330.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564849814_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8cff930eddf2bad05a011991cded33bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, евгений пашутин, велимир перасович, втб арена, андрей ведищев (баскетбол), уникс, единая лига втб, цска
Баскетбол, Спорт, Евгений Пашутин, Велимир Перасович, ВТБ Арена, Андрей Ведищев (баскетбол), УНИКС, Единая Лига ВТБ, ЦСКА
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ

Пашутин и Перасович будут тренерами команд-участниц Матча звезд Единой лиги

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМатч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ
Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Евгений Пашутин и Велимир Перасович будут главными тренерами команд-участниц Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года, сообщается на официальном сайте соревнований.
Матч звезд Лиги ВТБ пройдет 15 февраля на "ВТБ Арене". В рамках мероприятия состоится матч между российскими и иностранными баскетболистами Единой лиги.
Пашутин из пермской "Пармы" будет руководить командой "Звезды России", Перасович из казанского УНИКСа возглавит команду "Звезды Мира".
Звездные сборные возглавили иностранный и российский тренер, чьи команды показывают наилучшие результаты прямо сейчас. При этом один специалист не мог принимать участие в Матче звезд два года подряд. В прошлом году команды возглавляли Андрей Ведищев ("Локомотив-Кубань") и Андреас Пистиолис (ЦСКА).
Греческий баскетболист Милуоки Бакс Яннис Адетокунбо - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Названы десять игроков, которые примут участие в Матче звезд НБА 2026 года
19 января, 22:36
 
БаскетболСпортЕвгений ПашутинВелимир ПерасовичВТБ АренаАндрей Ведищев (баскетбол)УНИКСЕдиная Лига ВТБЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    К. Алькарас
    А. Д. Минаур
    4
    3
  • Хоккей
    27.01 17:00
    Металлург Мг
    Трактор
  • Хоккей
    27.01 19:44
    СКА
    Локомотив
  • Баскетбол
    27.01 19:30
    Зенит
    Автодор
  • Футбол
    27.01 23:00
    Фиорентина
    Комо
  • Футбол
    27.01 22:30
    Вердер
    Хоффенхайм
  • Футбол
    27.01 22:30
    Санкт-Паули
    РБ Лейпциг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала