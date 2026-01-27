https://ria.ru/20260127/liga-2070521547.html
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ
Евгений Пашутин и Велимир Перасович будут главными тренерами команд-участниц Матча звезд Единой лиги ВТБ 2026 года, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T12:51:00+03:00
2026-01-27T12:51:00+03:00
2026-01-27T12:51:00+03:00
баскетбол
спорт
евгений пашутин
велимир перасович
втб арена
андрей ведищев (баскетбол)
уникс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564849814_0:185:3018:1883_1920x0_80_0_0_f4a50dae4cc4b861088744669b9cc4d6.jpg
https://ria.ru/20260119/basketbolisty-2068909330.html
Стали известны тренеры команд-участниц Матча звезд Единой Лиги ВТБ
Пашутин и Перасович будут тренерами команд-участниц Матча звезд Единой лиги