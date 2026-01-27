Постоянные опоры ЛЭП под Мурманском доставляют к месту аварии

МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Постоянные опоры на замену временным доставляют к месту аварии на ЛЭП под Мурманском с помощью вертолета, сообщил оперштаб региона.
"В настоящее время с помощью вертолета началась транспортировка постоянных опор к месту установки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в восстановительных мероприятиях задействованы бригады и специальная техника "Россетей", правительства Мурманской области, подрядных организаций, подразделений Северного флота и Ленинградского военного округа.
Работы ведутся круглосуточно в условиях плохой видимости, ветра и снегопада. Они продолжатся до полного устранения аварии.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В регионе введен режим ЧС. Электроснабжение в Мурманске восстановлено, по Североморску работы продолжаются, сообщил во вторник губернатор Андрей Чибис.