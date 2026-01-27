Генпрокуратура просит изъять квартиру сына дагестанского депутата

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Генпрокуратура по иску о конфискации имущества депутата народного собрания Дагестана Муртузали Муртузалиева просит изъять московскую квартиру его сына Марата, которая, по словам последнего, была куплена на деньги от продажи недвижимости, принадлежащей семье с 1994 года, передает корреспондент РИА Новости.

Дорогомиловский суд Москвы рассматривает иск об изъятии имущества Муртузалиева. Ответчиками также проходят его супруга Жанета Азизова и ее дядя Шихкерим Рагимов.

По данным СМИ, стоимость активов депутата существенно превышает его задекларированные доходы. Как сообщали "Ведомости" со ссылкой на источники, сумма иска к Муртузалиеву превышает 850 миллионов рублей, ГП просит изъять, в частности, фактически принадлежащее ему восемь земельных участков, пять домов, две квартиры и три нежилых здания в Москве, Московской области Махачкале и Изербаше.

В качестве третьего лица Дорогомиловский суд Москвы привлек сына депутата. В иске Генпрокуратура просит изъять квартиру, в которой он прописан и проживает. Сама квартира оформлена на его мать.

"Бабуля приобрела квартиру на Кутузовском (проспекте в Москве – ред.) в 1994 году. Я с 1998 года жил в Москве с бабулей и был там прописан. В 2011 году продали эту квартиру за 25 миллионов рублей, эти деньги бабушка передала маме, купили новую квартиру за 21-22 миллиона рублей", - рассказал Муртузалиев-младший.

Представители Муртузалиева-младшего утверждают, что поскольку квартира приобреталась на деньги от продажи недвижимости, которой его семья владела с 1994 года, ее покупка к доходам отца не имеет отношения. Кроме того, юрист указывал, что на иждивении Муртузалиева-младшего находятся трое несовершеннолетних детей, а сам он - ветеран боевых действий.