Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура просит изъять квартиру сына дагестанского депутата - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/kvartira-2070485598.html
Генпрокуратура просит изъять квартиру сына дагестанского депутата
Генпрокуратура просит изъять квартиру сына дагестанского депутата - РИА Новости, 27.01.2026
Генпрокуратура просит изъять квартиру сына дагестанского депутата
Генпрокуратура по иску о конфискации имущества депутата народного собрания Дагестана Муртузали Муртузалиева просит изъять московскую квартиру его сына Марата,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:32:00+03:00
2026-01-27T10:32:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
махачкала
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
https://ria.ru/20251121/sud-2056714501.html
https://ria.ru/20260126/dagestan-2070332985.html
москва
московская область (подмосковье)
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московская область (подмосковье), махачкала, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Махачкала, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура просит изъять квартиру сына дагестанского депутата

ГП просит изъять квартиру сына дагестанского депутата Муртузалиева Марата

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Генпрокуратура по иску о конфискации имущества депутата народного собрания Дагестана Муртузали Муртузалиева просит изъять московскую квартиру его сына Марата, которая, по словам последнего, была куплена на деньги от продажи недвижимости, принадлежащей семье с 1994 года, передает корреспондент РИА Новости.
Дорогомиловский суд Москвы рассматривает иск об изъятии имущества Муртузалиева. Ответчиками также проходят его супруга Жанета Азизова и ее дядя Шихкерим Рагимов.
Магомед Гаджиев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд изъял активы на два миллиарда рублей у экс-депутата Гаджиева*
21 ноября 2025, 21:14
По данным СМИ, стоимость активов депутата существенно превышает его задекларированные доходы. Как сообщали "Ведомости" со ссылкой на источники, сумма иска к Муртузалиеву превышает 850 миллионов рублей, ГП просит изъять, в частности, фактически принадлежащее ему восемь земельных участков, пять домов, две квартиры и три нежилых здания в Москве, Московской области, Махачкале и Изербаше.
В качестве третьего лица Дорогомиловский суд Москвы привлек сына депутата. В иске Генпрокуратура просит изъять квартиру, в которой он прописан и проживает. Сама квартира оформлена на его мать.
"Бабуля приобрела квартиру на Кутузовском (проспекте в Москве – ред.) в 1994 году. Я с 1998 года жил в Москве с бабулей и был там прописан. В 2011 году продали эту квартиру за 25 миллионов рублей, эти деньги бабушка передала маме, купили новую квартиру за 21-22 миллиона рублей", - рассказал Муртузалиев-младший.
Представители Муртузалиева-младшего утверждают, что поскольку квартира приобреталась на деньги от продажи недвижимости, которой его семья владела с 1994 года, ее покупка к доходам отца не имеет отношения. Кроме того, юрист указывал, что на иждивении Муртузалиева-младшего находятся трое несовершеннолетних детей, а сам он - ветеран боевых действий.
Представитель Генпрокуратуры попросил отложить заседание, чтобы изучить представленные документы. Процесс продолжится 13 февраля.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Дагестане арестовали бывшего главу управления Росимущества
Вчера, 14:32
 
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)МахачкалаГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала