Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд - РИА Новости, 27.01.2026
09:09 27.01.2026
Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд
Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд
происшествия
россия
кемеровская область
белово
следственный комитет россии (ск рф)
россия
кемеровская область
белово
Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 27 янв - РИА Новости. Ранее судимый 16-летний подросток, стрелявший в городе Белово Кемеровской области в окна пассажирского автобуса, пойдет под суд за хулиганство и вандализм, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 16-летнего жителя Белова. Он обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ранее Председателю СК России был представлен доклад о ходе расследования уголовного дела.
ПроисшествияРоссияКемеровская областьБеловоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
