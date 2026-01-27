Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд

"По версии следствия, 9 октября 2025 года, находясь в квартире дома по улице Энергетической в пгт Инской, подросток беспричинно произвел из имеющегося при себе пневматического пистолета не менее двух выстрелов в сторону передвигавшегося по проезжей части пассажирского автобуса. В результате был поврежден стеклопакет, что вызвало вынужденную остановку транспортного средства на маршруте с находившимися внутри пассажирами, которые не пострадали", - сообщает ведомство.