https://ria.ru/20260127/kuzbass-2070470355.html
Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд
Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд - РИА Новости, 27.01.2026
Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд
Ранее судимый 16-летний подросток, стрелявший в городе Белово Кемеровской области в окна пассажирского автобуса, пойдет под суд за хулиганство и вандализм,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:09:00+03:00
2026-01-27T09:09:00+03:00
2026-01-27T09:09:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
белово
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20260126/moskva-2070254522.html
https://ria.ru/20250313/vystrel-2004727261.html
россия
кемеровская область
белово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кемеровская область, белово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Белово, Следственный комитет России (СК РФ)
Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд
Подросток из Кузбасса, стрелявший в автобус, снова пойдет под суд за хулиганство
КЕМЕРОВО, 27 янв - РИА Новости.
Ранее судимый 16-летний подросток, стрелявший в городе Белово Кемеровской области в окна пассажирского автобуса, пойдет под суд за хулиганство и вандализм, сообщают
пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области
завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 16-летнего жителя Белова. Он обвиняется в совершении преступлений по части 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство) и части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). Ранее Председателю СК
России был представлен доклад о ходе расследования уголовного дела.
"По версии следствия, 9 октября 2025 года, находясь в квартире дома по улице Энергетической в пгт Инской, подросток беспричинно произвел из имеющегося при себе пневматического пистолета не менее двух выстрелов в сторону передвигавшегося по проезжей части пассажирского автобуса. В результате был поврежден стеклопакет, что вызвало вынужденную остановку транспортного средства на маршруте с находившимися внутри пассажирами, которые не пострадали", - сообщает ведомство.
По данным прокуратуры региона, причиненный преступлением ущерб на сумму 2,2 тысячи рублей возмещен законным представителем несовершеннолетнего.
"Уголовное дело направлено в Беловский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
В СУСК региона отметили, что в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.