СМИ: Париж выступил против покупки Киевом Storm Shadow за счет кредита ЕС
00:29 27.01.2026
СМИ: Париж выступил против покупки Киевом Storm Shadow за счет кредита ЕС
в мире, украина, франция, киев, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия
Эйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Франция выступает против проекта системы, которая упростит приобретение Украиной британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow за счет кредита ЕС в 90 миллиардов евро, сообщает издание Telegraph.
По данным газеты, коалиция из 11 стран ЕС предложила смягчить правила, чтобы Киев мог использовать кредит в размере 90 миллиардов евро на покупку британского вооружения.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Кредит от ЕС не улучшит перспективы Украины на поле боя, пишет Guardian
24 декабря 2025, 17:31
"Франция выступает против попыток упростить для Украины закупку британских ракет Storm Shadow", - говорится в материале газеты.
Отмечается, что Париж настаивает на том, чтобы эти средства были потрачены внутри Евросоюза.
Как подчеркивает газета, действующий план по использованию кредита предусматривает приоритет европейской и украинской оборонной промышленности перед покупками за пределами ЕС.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
МИД высказался о кредите ЕС для Украины в 90 миллиардов евро
25 декабря 2025, 15:02
Как пишет издание со ссылкой на документы, по оценкам представителей минобороны Украины, в этом году ей потребуется 24 миллиарда евро на военную технику, произведенную вне Евросоюза.
"В основном речь идет о поставках американских систем ПВО Patriot и перехватчиков PAC-3, однако в числе потребностей также названы дальнобойные ракеты, которые европейские страны, возможно, не смогут обеспечить. Европейские чиновники из этой коалиции указали британскую крылатую ракету Storm Shadow как один из возможных вариантов для восполнения этого дефицита", - пишет газета.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.
В свою очередь еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕК надеется к началу марта завершить согласование кредита и начать первые выплаты в апреле.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В ЕС заявили, что знают, что не получает обратно кредит Киеву
19 декабря 2025, 17:07
 
В миреУкраинаФранцияКиевВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
