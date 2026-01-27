СМИ: Париж выступил против покупки Киевом Storm Shadow за счет кредита ЕС

Как подчеркивает газета, действующий план по использованию кредита предусматривает приоритет европейской и украинской оборонной промышленности перед покупками за пределами ЕС.

Как пишет издание со ссылкой на документы, по оценкам представителей минобороны Украины, в этом году ей потребуется 24 миллиарда евро на военную технику, произведенную вне Евросоюза.

"В основном речь идет о поставках американских систем ПВО Patriot и перехватчиков PAC-3, однако в числе потребностей также названы дальнобойные ракеты, которые европейские страны, возможно, не смогут обеспечить. Европейские чиновники из этой коалиции указали британскую крылатую ракету Storm Shadow как один из возможных вариантов для восполнения этого дефицита", - пишет газета.