https://ria.ru/20260127/krasnojarsk-2070532997.html
Жалоба на арест участницы аферы с похищением подростка поступила в суд
Жалоба на арест участницы аферы с похищением подростка поступила в суд - РИА Новости, 27.01.2026
Жалоба на арест участницы аферы с похищением подростка поступила в суд
Жалоба на арест подозреваемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске зарегистрирована в Центральном районном суде, сообщила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:31:00+03:00
2026-01-27T13:31:00+03:00
2026-01-27T13:31:00+03:00
происшествия
красноярск
сургут
россия
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070146223_12:0:1269:707_1920x0_80_0_0_1adec3067a66ff33e584fb9674503d7b.jpg
https://ria.ru/20260125/sk-2070151439.html
красноярск
сургут
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070146223_323:0:1266:707_1920x0_80_0_0_3d1afc415091f4f23c233c14bd30f80e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Сургут, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
Жалоба на арест участницы аферы с похищением подростка поступила в суд
Жалоба на арест участницы аферы с похищением в Красноярске поступила в суд