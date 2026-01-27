Рейтинг@Mail.ru
Жалоба на арест участницы аферы с похищением подростка поступила в суд - РИА Новости, 27.01.2026
13:31 27.01.2026
Жалоба на арест участницы аферы с похищением подростка поступила в суд
Жалоба на арест участницы аферы с похищением подростка поступила в суд
Жалоба на арест участницы аферы с похищением подростка поступила в суд

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЖительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео
КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Жалоба на арест подозреваемой в участии в афере с похищением подростка в Красноярске зарегистрирована в Центральном районном суде, сообщила РИА Новости адвокат подозреваемой Елена Сухих.
"Жалобу приняли и зарегистрировали в Центральном районном суде", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером 22 января в сопровождении человека в капюшоне. С заявлением о пропаже сына в полицию обратился отец. На следующий день мальчика нашли в арендованной квартире вместе с девушкой, которая приехала из Сургута. Выяснилось, что подросток по указанию мошенников забрал из дома около 3 миллиона рублей и вместе с девушкой передал их неизвестным.
СК возбудил против девушки уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а суд арестовал на 1 месяц и 27 суток. Как сообщили РИА Новости в региональном главке ведомства, она взяла себе 30 тысяч из похищенных более чем 2,5 миллионов рублей, остальное отдав курьеру.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
СК сообщил подробности аферы с похищением подростка в Красноярске
25 января, 10:11
 
