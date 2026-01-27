Нацисты называли Майданек "первосортным" концлагерем, рассказала ФСБ

В ходе одного из допросов Вольтерс дал показания о нацистских концлагерях, в том числе Майданеке.

"В нашей среде шли разговоры о том, что там царит наиболее зверский режим, а именно говорили, что там заключенных морят газом в "душегубках", массами расстреливают, морят голодом. Этот лагерь называли "концлагерь первого сорта". В тот лагерь направлялись исключительно иностранцы. Там же производились массовые расстрелы", - говорил Вольтерс.