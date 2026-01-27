Рейтинг@Mail.ru
Нацисты называли Майданек "первосортным" концлагерем, рассказала ФСБ
27.01.2026
Нацисты называли Майданек "первосортным" концлагерем, рассказала ФСБ
Германские нацисты называли лагерь смерти Майданек "первосортным" концлагерем, рассказывается в опубликованных рассекреченных архивных документах ФСБ России. РИА Новости, 27.01.2026
2026
Нацисты называли Майданек "первосортным" концлагерем, рассказала ФСБ

Проволочное ограждение нацистского концентрационного лагеря Майданек, лагеря смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблин
Проволочное ограждение нацистского концентрационного лагеря Майданек, лагеря смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Германские нацисты называли лагерь смерти Майданек "первосортным" концлагерем, рассказывается в опубликованных рассекреченных архивных документах ФСБ России.
Во вторник отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим (Аушвиц). Число погибших в этом лагере смерти варьируется от 1,1 до 4 миллионов человек.
Никто, кроме Красной Армии, не освободил бы Освенцим, заявили в РВИО
27 января 2025, 00:13
Как отмечается в сообщении ФСБ, одним из самых жутких гитлеровских "конвейеров смерти" был концлагерь Майданек, расположенный на окраине польского города Люблина. За время существования концлагеря Майданек с октября 1941 года по июль 1944 года, по данным израильского Института Катастрофы и героизма "Яд ва-Шем", его узниками стало около 500 тысяч человек 54 национальностей из 28 стран, из них около 360 тысяч человек погибли. Советские войска освободили заключенных Майданека 23 июля 1944 года.
В конце июля 1944-го в ходе боевых действий под Нарвой был захвачен рядовой 103-й штрафной роты 23-го панцергренадерского полка "Норге" 11-й дивизии СС "Нордланд" немец Ганс Вольтерс. Следствие в его отношении вели сотрудники управления советской военной контрразведки "Смерш" Ленинградского фронта. В ходе допросов выяснилось, что с 1937 года по 1941 год Вольтерс проходил службу в комендатуре концлагеря в Дахау.
В ходе одного из допросов Вольтерс дал показания о нацистских концлагерях, в том числе Майданеке.
"В нашей среде шли разговоры о том, что там царит наиболее зверский режим, а именно говорили, что там заключенных морят газом в "душегубках", массами расстреливают, морят голодом. Этот лагерь называли "концлагерь первого сорта". В тот лагерь направлялись исключительно иностранцы. Там же производились массовые расстрелы", - говорил Вольтерс.
Освобождение советской армией лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим)
27 января 2025, 00:31
 
