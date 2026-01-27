Нацисты называли Майданек "первосортным" концлагерем, рассказала ФСБ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Германские нацисты называли лагерь смерти Майданек "первосортным" концлагерем, рассказывается в опубликованных рассекреченных архивных документах ФСБ России.
Во вторник отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили нацистский концлагерь Освенцим (Аушвиц). Число погибших в этом лагере смерти варьируется от 1,1 до 4 миллионов человек.
Как отмечается в сообщении ФСБ, одним из самых жутких гитлеровских "конвейеров смерти" был концлагерь Майданек, расположенный на окраине польского города Люблина. За время существования концлагеря Майданек с октября 1941 года по июль 1944 года, по данным израильского Института Катастрофы и героизма "Яд ва-Шем", его узниками стало около 500 тысяч человек 54 национальностей из 28 стран, из них около 360 тысяч человек погибли. Советские войска освободили заключенных Майданека 23 июля 1944 года.
В конце июля 1944-го в ходе боевых действий под Нарвой был захвачен рядовой 103-й штрафной роты 23-го панцергренадерского полка "Норге" 11-й дивизии СС "Нордланд" немец Ганс Вольтерс. Следствие в его отношении вели сотрудники управления советской военной контрразведки "Смерш" Ленинградского фронта. В ходе допросов выяснилось, что с 1937 года по 1941 год Вольтерс проходил службу в комендатуре концлагеря в Дахау.
В ходе одного из допросов Вольтерс дал показания о нацистских концлагерях, в том числе Майданеке.
"В нашей среде шли разговоры о том, что там царит наиболее зверский режим, а именно говорили, что там заключенных морят газом в "душегубках", массами расстреливают, морят голодом. Этот лагерь называли "концлагерь первого сорта". В тот лагерь направлялись исключительно иностранцы. Там же производились массовые расстрелы", - говорил Вольтерс.
