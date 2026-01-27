В Москве состоялась конференция о соработничестве казачества и церкви

Пленарное заседание XVI Международной научно-практической конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества" в МГУТУ им. К.Г.Разумовского

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Москве стартовал второй день XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". В связи с этим в МГУТУ им. К.Г.Разумовского прошла XVI Международная научно-практическая конференция "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества". В рамках программы прозвучали выступления участников с докладами, а также состоялись живые дискуссии, сообщает портал "Российское казачество".

Конференцию открыло пленарное заседание "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".

С приветственным словом к гостям конференции обратилась заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Замминистра особенно подчеркнула вклад Русской православной церкви в сохранение традиций казачества и укрепление воли, силы и мужества, а также выразила благодарность всем университетам, в которых есть программы с казачьим компонентом.

Кроме того, участников и гостей мероприятия поприветствовал начальник департамента обеспечения деятельности Совета при Президенте РФ по делам казачества Управления Президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев от лица председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества и помощника Президента РФ Дмитрия Миронова. В своем послании Дмитрий Миронов выразил радость в отношении активного расширения взаимодействия государства, церкви и казачества.

"За прошедшее время мероприятие стало авторитетной, востребованной площадкой для делового и дружеского общения, обмена практиками, поиска путей решения проблемных вопросов, связанных с сохранением и развитием духовно-нравственных традиций российского казачества и воспитания в этих традициях подрастающего поколения", – говорилось, в частности, в послании.

От имени руководства департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы гостей и участников поприветствовал начальник управления по работе с казачеством департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Юрий Березецкий. Также начальник управления передал приветственное слово заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко.

Помимо этого, слова напутствия участникам мероприятия передали заместитель министра культуры РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Сергей Першин и первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

По завершении приветственной части с докладами выступили атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков, атаман казачьей станицы в городе Ганновер (Германия), координатор Союза атаманов казачьих общин Европы Григорий Крамер и руководитель лаборатории 3D-моделирования и веб-технологий Первого казачьего университета Владимир Пономарев.