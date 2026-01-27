Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026

В Москве состоялась конференция о соработничестве казачества и церкви
15:44 27.01.2026
В Москве состоялась конференция о соработничестве казачества и церкви
В Москве состоялась конференция о соработничестве казачества и церкви
В Москве стартовал второй день XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". РИА Новости, 27.01.2026
В Москве состоялась конференция о соработничестве казачества и церкви

© Лилия БыковаПленарное заседание XVI Международной научно-практической конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества" в МГУТУ им. К.Г.Разумовского
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Москве стартовал второй день XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". В связи с этим в МГУТУ им. К.Г.Разумовского прошла XVI Международная научно-практическая конференция "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества". В рамках программы прозвучали выступления участников с докладами, а также состоялись живые дискуссии, сообщает портал "Российское казачество".
Конференцию открыло пленарное заседание "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".
С приветственным словом к гостям конференции обратилась заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. Замминистра особенно подчеркнула вклад Русской православной церкви в сохранение традиций казачества и укрепление воли, силы и мужества, а также выразила благодарность всем университетам, в которых есть программы с казачьим компонентом.
© Лилия БыковаПленарное заседание XVI Международной научно-практической конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества" в МГУТУ им. К.Г.Разумовского
Пленарное заседание XVI Международной научно-практической конференции "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества" в МГУТУ им. К.Г.Разумовского
Кроме того, участников и гостей мероприятия поприветствовал начальник департамента обеспечения деятельности Совета при Президенте РФ по делам казачества Управления Президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Валерий Медведев от лица председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества и помощника Президента РФ Дмитрия Миронова. В своем послании Дмитрий Миронов выразил радость в отношении активного расширения взаимодействия государства, церкви и казачества.
"За прошедшее время мероприятие стало авторитетной, востребованной площадкой для делового и дружеского общения, обмена практиками, поиска путей решения проблемных вопросов, связанных с сохранением и развитием духовно-нравственных традиций российского казачества и воспитания в этих традициях подрастающего поколения", – говорилось, в частности, в послании.
От имени руководства департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы гостей и участников поприветствовал начальник управления по работе с казачеством департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Юрий Березецкий. Также начальник управления передал приветственное слово заместителя мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко.
Помимо этого, слова напутствия участникам мероприятия передали заместитель министра культуры РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Сергей Першин и первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Заседание межведомственной комиссии по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Голикова провела заседание по реализации стратегии в отношении казачества
16 декабря 2025, 19:17
По завершении приветственной части с докладами выступили атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков, атаман казачьей станицы в городе Ганновер (Германия), координатор Союза атаманов казачьих общин Европы Григорий Крамер и руководитель лаборатории 3D-моделирования и веб-технологий Первого казачьего университета Владимир Пономарев.
Также в ходе XVI Международной научно-практической конференции участники и гости приняли участие в диалог-клубах, в рамках которых удалось обсудить взаимодействие церкви и казачества в России и за рубежом, новые вызовы окормления казачьей молодежи и духовно-нравственное воспитание казаков в системе непрерывного образования.
 
