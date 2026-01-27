Рейтинг@Mail.ru
09:08 27.01.2026
Т-Банк зафиксировал снижение числа мошеннических звонков в России
Т-Банк зафиксировал снижение числа мошеннических звонков в России

Т-Банк: количество мошеннических звонков в России снизилось на 21 процент

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество мошеннических звонков в России в 2025 году снизилось на 21%, а ежемесячно защитные сервисы Т-Банка выявляли порядка 65 миллионов звонков от злоумышленников, сообщил банк.
"Т-Банк фиксирует снижение количества мошеннических звонков в 2025 году. По данным экосистемы, защитные сервисы банка и Т-Мобайла в среднем ежемесячно определяли 65 миллионов звонков от злоумышленников. В 2024 году этот показатель составлял 82 миллиона звонков в месяц - снижение на 21%", - говорится в сообщении банка.
Специалисты Т-Банка отмечают, что в первом квартале 2025 года мошенничество сохраняло рост, как в количестве звонков, так и в сумме спасенных от кражи денег. "В этот период удалось сохранить на 20% больше средств на счетах клиентов, чем за аналогичный период 2024 года", - утверждают они.
"Перелом в динамике произошел во второй половине года. С июля по декабрь 2025 года аналитики фиксировали устойчивое снижение фрода. При помесячном сравнении абсолютным рекордсменом стал декабрь - в этом месяце показатель снизился на 39% год к году", - зафиксировали специалисты.
Руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов подчеркнул, что на снижение мошеннических звонков повлияло два фактора: развитие технологий экосистемной защиты банка и работа государства.
"Например, после введения ограничений на звонки в мессенджерах мошенники лишились одного из самых конверсионных каналов коммуникации. Сыграли роль и новые законы, в частности норма о "второй руке" помогает защитить деньги от мошенников, позволяя клиенту назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать подозрительные операции. Свой вклад в борьбу с фродом также внесло охлаждение по кредитам и другие законодательные инициативы", - пояснил он.
РоссияМошенничество
 
 
