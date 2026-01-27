Рейтинг@Mail.ru
Кишинев отказался от встречи с Тирасполем, заявил глава МИД ПМР - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/kishinev-2070639701.html
Кишинев отказался от встречи с Тирасполем, заявил глава МИД ПМР
Кишинев отказался от встречи с Тирасполем, заявил глава МИД ПМР - РИА Новости, 27.01.2026
Кишинев отказался от встречи с Тирасполем, заявил глава МИД ПМР
Кишинев отказался от инициированной ОБСЕ встречи с переговорщиком Тирасполя в формате "1+1", сообщил во вторник глава министерства иностранных дел... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:21:00+03:00
2026-01-27T20:21:00+03:00
в мире
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975654026_0:33:2919:1675_1920x0_80_0_0_d852be74aba41d20642fafbfbcd556c8.jpg
https://ria.ru/20260124/moldavija-2070103930.html
https://ria.ru/20260126/moldaviya-2070321023.html
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975654026_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2346672b2a960b5054afead6987e251b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, обсе
В мире, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Кишинев отказался от встречи с Тирасполем, заявил глава МИД ПМР

Игнатьев: Кишинев отказался от инициированной ОБСЕ встречи с Тирасполем

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкВиталий Игнатьев
Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Виталий Игнатьев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Кишинев отказался от инициированной ОБСЕ встречи с переговорщиком Тирасполя в формате "1+1", сообщил во вторник глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"К счастью, наши международные посредники, в том числе ОБСЕ, также посчитали целесообразным придать динамику диалогу. И теперь уже, к сожалению, могу констатировать, что и от повторной инициативы уже со стороны ОБСЕ о проведении встречи политических представителей молдавская сторона буквально на днях также официально письменно отказалась", - сказал Игнатьев, слова которого приводит Telegram-канал телеканала "Первый Приднестровский".
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Молдавия надеется задавить Приднестровье при помощи ЕС, считает депутат ПМР
24 января, 20:22
Глава МИД ПМР назвал удручающей такую позицию Кишинева. "Это означает, что у молдавской стороны есть очевидно политические установки торпедировать и подрывать те форматы и те механизмы, которые у нас еще существуют в рамках переговорного процесса", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Эксперт предупредил о последствиях реинтеграции ПМР в Молдавию
26 января, 13:35
 
В миреКишиневТираспольВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала