Кишинев отказался от встречи с Тирасполем, заявил глава МИД ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Кишинев отказался от инициированной ОБСЕ встречи с переговорщиком Тирасполя в формате "1+1", сообщил во вторник глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.