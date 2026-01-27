Красная икра: как правильно выбрать качественный деликатес

МОСКВА — РИА Новости. Красная икра — деликатес, богатый белками, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, железом, йодом, фосфором. Из какой рыбы лучшая красная икра, как выбрать и где купить качественную продукцию, на что обратить внимание при покупке — советы экспертов в материале РИА Новости.

Виды красной икры

На полках магазинов можно встретить несколько видов красной икры. Продукция от разных видов рыб существенно отличается по вкусу, и выбор во многом зависит от личных вкусовых предпочтений.

Специалист рыбопромышленной отрасли, создатель и бренд-шеф проекта "Рыбная лавка капитана Селёдкина" Олег Гугунава рассказал РИА Новости, что самой распространенной считается икра горбуши. У нее среднекрупный размер, средняя жирность, приятный умеренно-соленый вкус. Учитывая, что горбуши вылавливается почти 80% от всего объема тихоокеанских лососевых рыб, цена на эту икру традиционно самая низкая.

Икра кеты крупная, жирная, по распространенности — на втором месте.Третье место делят кижуч и нерка. Икринки у них среднемелкие, темно-красные, во вкусе чувствуется легкая горчинка.

Самая редкая и дорогая — икра чавычи. Она очень крупная, янтарно-желтая, эффектно выглядящая. Отдельно идет икра форели. В отличие от диких тихоокеанских лососей, форель — продукт аквакультуры (дикую форель в России добывать запрещено).

Как выбрать красную икру: пошаговое руководство

Современный рынок изобилует продукцией различного качества, что делает грамотный подход к покупке красной икры особенно актуальным.

"С апреля 2024 года икра подлежит обязательной маркировке. Любую банку можно отсканировать через приложение "Честный ЗНАК". Это гарантирует легальность происхождения, позволяет проверить производителя и убедиться, что вы покупаете не контрафакт", — говорит Денис Иванов, управляющий оптово-розничным продовольственным комплексом АО "Мытищинская ярмарка".

Где покупать

Приобретать икру стоит только в проверенных местах: специализированных рыбных магазинах, крупных супермаркетах с хорошей репутацией или у официальных представителей производителей. Лучший способ выбрать качественный продукт – предварительная дегустация.

"Икру лучше приобретать в тех местах, где ее продают вразвес и дают попробовать перед покупкой. Таким образом можно быть точно уверенным в том, что за праздничным столом не будет неприятных сюрпризов. Но при этом, важно, чтобы в точках продаж обязательно следили за соблюдением температурного режима. Икра в любой фасовке должна транспортироваться и храниться при температуре от минус 6 до минус 4 градусов. И стоит проследить за тем, чтобы продавец положил в пакет именно ту банку, из которой вы пробовали икру", — говорит Олег Гугунава.

Надежда Капустина, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, советует приобретать деликатес в крупных торговых сетях и специализированных магазинах. Именно в этих местах соблюдаются условия хранения и можно проверить сопроводительную документацию.

Упаковка

Икра продается в стеклянных и жестяных банках. Тара должна быть целой, без вздутий, вмятин и следов ржавчины. На упаковке обязательно должна присутствовать полная информация о продукте и производителе.

По словам экспертов, продукция в стеклянной таре позволяет визуально оценить содержимое — вы сразу видите реальный продукт. Маркировка жестяных консервных банках должна быть выдавлена изнутри, а не нанесена краской.

Производитель и место производства

Лучше всего, по мнению Олега Гугунава, покупать икру, произведенную в районе промысла из охлажденного сырья. Икра из замороженного сырья будет сильно проигрывать во вкусе и обладать более жидкой консистенцией.

"Производитель, расположенный непосредственно в регионах промысла, таких как, Сахалинская область, Камчатский или Хабаровский край, вызывает большее доверие, так как сырье перерабатывается в максимальной близости от места вылова, что благоприятно сказывается на свежести продукта", — отмечает Надежда Капустина.

Состав

Избегайте продуктов с длинным перечнем ингредиентов, особенно если там присутствуют усилители вкуса, красители или растительные масла. Олег Гугунава поясняет, что в составе допустимо наличие двух консервантов: сорбата калия и бензоата натрия. Если есть еще какие-либо консерванты, особенно ВАРЕКС, от покупки такой икры лучше отказаться. А если в составе икры нет консервантов, она должна продаваться только в замороженном виде.

Сорт и ГОСТ

Икра производится по ГОСТу или ТУ (технические условия).

"Продукция с пометкой ГОСТ 31793-2012 или 18173-2004 имеет в составе только икру, соль и консерванты (Е200, Е211). Их наличие является нормой, они безопасны и продлевают срок хранения до 12 месяцев. Без них икра хранится около полугода. Растительные масла, альгинаты (Е401) – признаки имитаци", — уточняет Денис Иванов.

По мнению Олега Гугунава, икра, произведенная по ГОСТу, не всегда лучше той, что сделана по техническим условиям (ТУ). Иногда последняя более нежная и малосольная. Нужно пробовать и запоминать название производителя.

Внешний вид икринок

Вне зависимости от сорта икры, она должна быть плотной, упругой, однородного окраса. Внешне икра должна быть "сухой" — не плавать в жидкости. Икринки ровные, однородные по цвету, целые, без пленок. В жестяной банке при встряхивании не должно быть избытка жидкости, она не должна "булькать".

Дата производства и срок годности

Следует обратить внимание на дату изготовления/вылова и дату фасовки. Если обе в сезон (июнь-сентябрь) — это плюс.

"Дата производства, приходящаяся на период нереста с июня по октябрь, свидетельствует об использовании свежего сырья. Зимняя фасовка указывает на переработку замороженного продукта", — поясняет Надежда Капустина.

Когда покупать икру нового улова:

Вид рыбы Старт путины (вылова) Когда появляется в магазинах Идеальное время покупки Нерка Июнь Конец июня - Июль Июль - Август Горбуша Июль Август Август - Сентябрь Кета Август Конец августа - Сентябрь Сентябрь - Октябрь Кижуч Август - Сентябрь Октябрь Октябрь - Ноябрь Форель Круглый год (Аквакультура) Всегда свежая Любой месяц

Цена

Ценовой ориентир также служит косвенным индикатором качества. Так, например, чрезмерно низкая стоимость практически гарантированно указывает на фальсификат, изготовленный из желатина, водорослей или рыбного бульона. Качественная икра не может стоить дешево из-за высоких затрат на ее добычу и переработку. Выгодная цена возможна только в сезон (август-октябрь) или на акциях в проверенных магазинах.

Как отличить натуральную красную икру от подделки

Распознать подделку можно по отсутствию характерного лопающегося эффекта при надкусывании и излишней упругости икринок. Существует общепринятый быстрый тест икры на натуральность. Бросьте несколько икринок в стакан с очень горячей водой. Настоящая икра побелеет, а вода слегка помутнеет (станет молочного цвета). Если вода окрасилась в другой цвет или осталась прозрачной – это подделка.

Хранение икры

Перед покупкой нужно тщательно изучить информацию на этикетке. Разные производители заявляют разные сроки годности икры, в зависимости от ее состава. Сроки хранения должны соблюдаться неукоснительно.

Денис Иванов поясняет, что после вскрытия икру следует хранить при температуре от -2°C до -4°C (в специальном отделе холодильника). При более высокой температуре она начинает портиться за несколько часов. Если нужно сохранить икру на несколько дней или более долгий период – только морозилка (-18°C) с последующей медленной разморозкой в холодильнике.

Мнение эксперта

"В последнее время появилось большое количество имитированной икры. По сути это желатиновые капсулы с рыбным бульоном внутри. По внешнему виду отличить такую имитацию от натуральной икры сложно даже специалистам. Этим пользуются мошенники: либо подмешивают имитированную икру к натуральной, либо полностью выдают ее за настоящую. Не попасться на крючок сложно. Поэтому икру стоит покупать только в проверенных местах, где продавцы соблюдают закон и дорожат своей репутацией", — говорит Олег Гугунава.

По мнению Дениса Иванова, в сетевых магазинах покупатель часто получает усредненный продукт. На оптовом рынке представлена продукция лучших поставщиков, каждая партия проходит индивидуальный отбор.