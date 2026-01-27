Рейтинг@Mail.ru
Италия отозвала часть дипперсонала из Ирана, пишут СМИ
11:03 27.01.2026 (обновлено: 11:25 27.01.2026)
Италия отозвала часть дипперсонала из Ирана, пишут СМИ
Италия отозвала часть дипперсонала из Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 27.01.2026
Италия отозвала часть дипперсонала из Ирана, пишут СМИ
Италия приняла решение отозвать часть дипломатического персонала из Ирана, пишет газета Corriere della Sera по итогам прошедшего накануне в МИД заседания...
в мире, италия, сша, иран, антонио таяни, дональд трамп
В мире, Италия, США, Иран, Антонио Таяни, Дональд Трамп
Италия отозвала часть дипперсонала из Ирана, пишут СМИ

Corriere della Sera: Италия отзывает часть дипперсонала из Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
РИМ, 27 янв - РИА Новости. Италия приняла решение отозвать часть дипломатического персонала из Ирана, пишет газета Corriere della Sera по итогам прошедшего накануне в МИД заседания Кризисного центр по ситуации в исламской республике.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни распорядился о "существенном сокращении" численности персонала итальянского посольства в Тегеране. Решение, как отмечает издание, принято по соображениям безопасности в "ожидании дальнейших действий" руководства США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
Вчера, 23:45
США могут нанести точечные удары по иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель протестующих, уже на этой неделе, сообщило во вторник издание Middle East Eye со ссылкой на чиновника из страны Персидского залива.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане. Газета New York Times пишет, что авианосец может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран, заявил МИД
Вчера, 17:23
 
