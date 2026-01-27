В Костромской области проверят сообщения об инфекции у жителей деревни

"Организована проверка по информации, опубликованной в социальных сетях, об остром инфекционном заболевании граждан в деревне Шолохово. По предварительной информации, за медицинской помощью с температурой и признаками отравления в медицинский пункт учреждения обратились местные жители, которые почувствовали себя плохо", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки стало обращение жителей деревни Шолохово в соцсети "ВКонтакте". Люди рассказали, что в деревне заболела почти половина жителей, симптомы заболевших: повышение температуры тела до 38–39 °C, тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. Жители подозревают, что виной тому проведенный с нарушениями ремонт водопроводных труб, а источник заражения - вода.