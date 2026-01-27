https://ria.ru/20260127/infektsiya-2070657753.html
В Костромской области проверят сообщения об инфекции у жителей деревни
костромская область
происшествия, костромская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Костромская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово Костромской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Организована проверка по информации, опубликованной в социальных сетях, об остром инфекционном заболевании граждан в деревне Шолохово. По предварительной информации, за медицинской помощью с температурой и признаками отравления в медицинский пункт учреждения обратились местные жители, которые почувствовали себя плохо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки, которая будет проведена с привлечением специалистов из Роспотребнадзора
, будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц и, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования.
Поводом для проверки стало обращение жителей деревни Шолохово в соцсети "ВКонтакте". Люди рассказали, что в деревне заболела почти половина жителей, симптомы заболевших: повышение температуры тела до 38–39 °C, тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. Жители подозревают, что виной тому проведенный с нарушениями ремонт водопроводных труб, а источник заражения - вода.