Рейтинг@Mail.ru
В Костромской области проверят сообщения об инфекции у жителей деревни - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:14 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/infektsiya-2070657753.html
В Костромской области проверят сообщения об инфекции у жителей деревни
В Костромской области проверят сообщения об инфекции у жителей деревни - РИА Новости, 27.01.2026
В Костромской области проверят сообщения об инфекции у жителей деревни
Прокуратура проверит сообщения об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово Костромской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T23:14:00+03:00
2026-01-27T23:14:00+03:00
происшествия
костромская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20251223/infektsii-2064035777.html
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, костромская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Костромская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Костромской области проверят сообщения об инфекции у жителей деревни

Прокуратура проверит данные о массовом заболевании жителей костромской деревни

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Прокуратура проверит сообщения об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово Костромской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Организована проверка по информации, опубликованной в социальных сетях, об остром инфекционном заболевании граждан в деревне Шолохово. По предварительной информации, за медицинской помощью с температурой и признаками отравления в медицинский пункт учреждения обратились местные жители, которые почувствовали себя плохо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки, которая будет проведена с привлечением специалистов из Роспотребнадзора, будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц и, при наличии оснований, приняты меры прокурорского реагирования.
Поводом для проверки стало обращение жителей деревни Шолохово в соцсети "ВКонтакте". Люди рассказали, что в деревне заболела почти половина жителей, симптомы заболевших: повышение температуры тела до 38–39 °C, тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. Жители подозревают, что виной тому проведенный с нарушениями ремонт водопроводных труб, а источник заражения - вода.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В России снизилась заболеваемость природно-очаговыми инфекциями
23 декабря 2025, 11:27
 
ПроисшествияКостромская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала