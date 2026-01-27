https://ria.ru/20260127/gutsul-2070527292.html
Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат
Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат
Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат
Молдавские суды не последуют букве закона и оставят в силе приговор райсуда Кишинева главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул о лишении свободы на семь лет,... РИА Новости, 27.01.2026
КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Молдавские суды не последуют букве закона и оставят в силе приговор райсуда Кишинева главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул о лишении свободы на семь лет, заявила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам.
Во вторник в Апелляционной палате Кишинева
продолжилось заседание по рассмотрению жалоб защиты на этот приговор, в ходе которого адвокаты настаивали на его отмене и оправдании Гуцул
и активистки блока "Победа" Светланы Попан.
"Если исходить из буквы закона, решение, приговор должен быть аннулирован, и Гуцул и Попан должны быть оправданы. А исходя из реалий и из того, что пока что нашим судам не поддается закон, мы ожидаем, что, к сожалению, приговор останется в силе", – сказала адвокат.
Байрам напомнила, что, по мнению защиты, при рассмотрении дела в первой инстанции были допущены многочисленные нарушения процессуальных норм и права на защиту. Ранее адвокат Гуцул Сергей Морару также указывал, что суд отказался выслушать более 200 свидетелей защиты и отклонил ряд ходатайств о проведении финансовых и иных экспертиз по делу, что защита расценивает как давление на подсудимых и ограничение возможности представить полную доказательственную базу.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы в полуоткрытой тюрьме по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осуждённые были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии
утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией
после 2023 года.