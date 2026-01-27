Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат

КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Молдавские суды не последуют букве закона и оставят в силе приговор райсуда Кишинева главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул о лишении свободы на семь лет, заявила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам.

Во вторник в Апелляционной палате Кишинева продолжилось заседание по рассмотрению жалоб защиты на этот приговор, в ходе которого адвокаты настаивали на его отмене и оправдании Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан.

"Если исходить из буквы закона, решение, приговор должен быть аннулирован, и Гуцул и Попан должны быть оправданы. А исходя из реалий и из того, что пока что нашим судам не поддается закон, мы ожидаем, что, к сожалению, приговор останется в силе", – сказала адвокат.

Байрам напомнила, что, по мнению защиты, при рассмотрении дела в первой инстанции были допущены многочисленные нарушения процессуальных норм и права на защиту. Ранее адвокат Гуцул Сергей Морару также указывал, что суд отказался выслушать более 200 свидетелей защиты и отклонил ряд ходатайств о проведении финансовых и иных экспертиз по делу, что защита расценивает как давление на подсудимых и ограничение возможности представить полную доказательственную базу.