Рейтинг@Mail.ru
Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 27.01.2026 (обновлено: 13:16 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/gutsul-2070527292.html
Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат
Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат - РИА Новости, 27.01.2026
Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат
Молдавские суды не последуют букве закона и оставят в силе приговор райсуда Кишинева главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул о лишении свободы на семь лет,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:08:00+03:00
2026-01-27T13:16:00+03:00
евгения гуцул
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028154526_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_2b54350a0007a95e40f8892d0dc00e86.jpg
https://ria.ru/20251223/gaguziya-2064033772.html
https://ria.ru/20251103/svideteli-2052671151.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028154526_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_c2b90326548e7a094900b47acbc52ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгения гуцул, в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
Евгения Гуцул, В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул, считает адвокат

Адвокат Байрам: молдавские суды оставят в силе приговор Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Молдавские суды не последуют букве закона и оставят в силе приговор райсуда Кишинева главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул о лишении свободы на семь лет, заявила РИА Новости адвокат политика Наталья Байрам.
Во вторник в Апелляционной палате Кишинева продолжилось заседание по рассмотрению жалоб защиты на этот приговор, в ходе которого адвокаты настаивали на его отмене и оправдании Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Гуцул выразила надежду на реализацию потенциала Гагаузии
23 декабря 2025, 11:17
"Если исходить из буквы закона, решение, приговор должен быть аннулирован, и Гуцул и Попан должны быть оправданы. А исходя из реалий и из того, что пока что нашим судам не поддается закон, мы ожидаем, что, к сожалению, приговор останется в силе", – сказала адвокат.
Байрам напомнила, что, по мнению защиты, при рассмотрении дела в первой инстанции были допущены многочисленные нарушения процессуальных норм и права на защиту. Ранее адвокат Гуцул Сергей Морару также указывал, что суд отказался выслушать более 200 свидетелей защиты и отклонил ряд ходатайств о проведении финансовых и иных экспертиз по делу, что защита расценивает как давление на подсудимых и ограничение возможности представить полную доказательственную базу.
Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы в полуоткрытой тюрьме по делу о незаконном финансировании партии "Шор", признанной неконституционной в июне 2023 года. В том же процессе активистка блока "Победа" Светлана Попан получила шесть лет лишения свободы, обе осуждённые были взяты под стражу сразу после оглашения приговора и участвуют в апелляционных заседаниях по видеосвязи. Власти Молдавии утверждают, что преследование связано с борьбой с коррупцией и незаконным финансированием партий, тогда как сторонники Гуцул называют дело политически мотивированным и указывают на ухудшение отношений Кишинева с Гагаузией после 2023 года.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Свидетели не смогли подтвердить вину Гуцул и Попан, заявил адвокат
3 ноября 2025, 19:10
 
Евгения ГуцулВ миреКишиневМолдавияГагаузияПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала