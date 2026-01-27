Рейтинг@Mail.ru
Писториус допустил возможность совместной операции НАТО и США в Гренландии
15:23 27.01.2026 (обновлено: 15:24 27.01.2026)
Писториус допустил возможность совместной операции НАТО и США в Гренландии
Писториус допустил возможность совместной операции НАТО и США в Гренландии
в мире, гренландия, сша, борис писториус, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Борис Писториус, Дональд Трамп, НАТО
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на мероприятии торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) в Берлине заявил, что допускает возможность совместной военной операции стран-участниц НАТО с США в Гренландии под названием "Арктический часовой" (Arctic Sentry), и назвал ход переговоров на этот счет успешными.
Глава британского МИД Иветт Купер 15 января сообщила, что Великобритания поддерживает идею запуска операции НАТО "Арктический часовой" для укрепления сил альянса на Крайнем Севере. По ее словам, подобная операция, похожая на операции "Балтийский часовой" и "Восточный страж", должна охватить Гренландию, Исландию, Финляндию и морские пути в регионе.
"Я считаю, что мы… находимся на хорошем пути к тому, чтобы в рамках Arctic Sentry действительно прийти к совместной операции (с США - ред.)", - передало слова министра агентство Рейтер.
По данным Писториуса, переговоры на уровне НАТО, насколько ему известно, продвигаются успешно, при этом он оговорился, что окончательной уверенности пока нет, так как диалог еще продолжается.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Как она отметила, усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
