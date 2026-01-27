Писториус допустил возможность совместной операции НАТО и США в Гренландии

БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус на мероприятии торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) в Берлине заявил, что допускает возможность совместной военной операции стран-участниц НАТО с США в Гренландии под названием "Арктический часовой" (Arctic Sentry), и назвал ход переговоров на этот счет успешными.