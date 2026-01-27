Независимость Гренландии пока нереалистична, заявил вице-спикер парламента

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Независимость Гренландии в обозримой перспективе остаётся нереалистичной из-за экономических и демографических факторов, а также тесной связи с Данией, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.