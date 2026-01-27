Независимость Гренландии пока нереалистична, заявил вице-спикер парламента

БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Независимость Гренландии в обозримой перспективе остаётся нереалистичной из-за экономических и демографических факторов, а также тесной связи с Данией, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.
"Независимость Гренландии не является реальностью, может быть, через пять лет или через десять лет", – сказал он.
По его словам, Гренландии необходимо оставаться внутри рамок Дании, поскольку стороны почти стоят вместе, а численность населения острова составляет около 56 тысяч человек против 5 миллионов в Дании, что делает Гренландию "слишком маленькой в большой стране".
Вице-спикер парламента отметил, что вопрос независимости остаётся сложным и требует учитывать будущее самих гренландцев, а не внешние интересы.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.