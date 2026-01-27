Рейтинг@Mail.ru
Независимость Гренландии пока нереалистична, заявил вице-спикер парламента - РИА Новости, 27.01.2026
02:08 27.01.2026
Независимость Гренландии пока нереалистична, заявил вице-спикер парламента
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Независимость Гренландии в обозримой перспективе остаётся нереалистичной из-за экономических и демографических факторов, а также тесной связи с Данией, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.
"Независимость Гренландии не является реальностью, может быть, через пять лет или через десять лет", – сказал он.
