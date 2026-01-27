Рейтинг@Mail.ru
Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил "Газпром"
01:11 27.01.2026 (обновлено: 01:39 27.01.2026)
Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил "Газпром"
Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике — Инчукалнском, на это указал "Газпром". РИА Новости, 27.01.2026
в мире
прибалтика
латвия
финляндия
газпром
прибалтика
латвия
финляндия
в мире, прибалтика, латвия, финляндия, газпром
В мире, Прибалтика, Латвия, Финляндия, Газпром
© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
27.01.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике — Инчукалнском, на это указал "Газпром".
"В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ – ниже 33%", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Компания пояснила, что такие данные предоставлены Gas Infrastructure Europe и оператором газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.
В прошлом году такой уровень запасов был достигнут на три месяца позже — 21 апреля, когда завершился сезон отбора для единственного хранилища в регионе, отметили в "Газпроме".
Компания предупредила, что нехватка газа в Инчукалнском подземном хранилище может привести к значительным трудностям в обеспечении стабильных поставок потребителям в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии, где сохраняется устойчивая холодная погода.
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Газпром" указал на самый низкий уровень запасов в ПХГ в Германии и Франции
В миреПрибалтикаЛатвияФинляндияГазпром
 
 
