https://ria.ru/20260127/gazprom-2070445479.html
Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил "Газпром"
Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил "Газпром" - РИА Новости, 27.01.2026
Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил "Газпром"
Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике — Инчукалнском, на это указал "Газпром". РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T01:11:00+03:00
2026-01-27T01:11:00+03:00
2026-01-27T01:39:00+03:00
в мире
прибалтика
латвия
финляндия
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15088/82/150888230_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_8ed7249878133d34dabdb97fc3707db5.jpg
https://ria.ru/20260126/gaz-2070419327.html
прибалтика
латвия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15088/82/150888230_34:0:490:342_1920x0_80_0_0_5413ad0a2bdd4a7e6106b1dabda78691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прибалтика, латвия, финляндия, газпром
В мире, Прибалтика, Латвия, Финляндия, Газпром
Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил "Газпром"
"Газпром": меньше трети запасов газа осталось в единственном ПХГ в Прибалтике
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике — Инчукалнском, на это указал
"Газпром".
«
"В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ – ниже 33%", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Компания пояснила, что такие данные предоставлены Gas Infrastructure Europe и оператором газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.
В прошлом году такой уровень запасов был достигнут на три месяца позже — 21 апреля, когда завершился сезон отбора для единственного хранилища в регионе, отметили в "Газпроме".
Компания предупредила, что нехватка газа в Инчукалнском подземном хранилище может привести к значительным трудностям в обеспечении стабильных поставок потребителям в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии, где сохраняется устойчивая холодная погода.