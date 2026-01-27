Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил "Газпром"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике — Инчукалнском, на это Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике — Инчукалнском, на это указал "Газпром".

« "В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ – ниже 33%", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Компания пояснила, что такие данные предоставлены Gas Infrastructure Europe и оператором газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.

В прошлом году такой уровень запасов был достигнут на три месяца позже — 21 апреля, когда завершился сезон отбора для единственного хранилища в регионе, отметили в "Газпроме".