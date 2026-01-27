Гарбузов: бизнес-парк откроется в Новой Москве по программе МПТ

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Бизнес-парк "Переделкино", построенный в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), готовится к открытию в ТиНАО, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

"Программа МПТ позволяет выстраивать в Москве сбалансированную городскую среду, где современные рабочие пространства появляются рядом с жилыми районами и ключевыми транспортными направлениями. Один из таких проектов реализован во Внуково. Офисный центр класса А включает четыре пятиэтажных здания общей площадью более 43 тысяч квадратных метров. Благодаря ему в городе появится 5,2 тысячи новых рабочих мест", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, деловой комплекс спроектирован с учетом актуальных требований к качеству и организации офисных пространств. Например, проект формирует комфортную деловую среду и станет новой точкой трудовой активности, удобной для жителей Западного административного округа столицы, а также для населения Троицкого и Новомосковского административных округов.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, за время возведения корпусов инспекторы комитета организовали восемь контрольно-надзорных мероприятий, в том числе итоговую проверку. К выездным инспекциям привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований.

Он добавил, что так получилось оценить соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. В итоге было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Проект реализован инвестиционной группой "Абсолют". Она в рамках программы МПТ введет в Москве три объекта. Два из них будут находиться на территории Новомосковского административного округа, еще один — на западе столицы. Так, общая площадь этих проектов превысит 100 тысяч квадратных метров, а после того, как их введут в эксплуатацию в городе будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест.

Программа МПТ реализуется в Москве с 2020 года. Она охватила почти все районы столицы. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Среди них – новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Всего в развитие столицы будет привлечено более 2,8 триллиона рублей. Это позволит создать около 360 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.