Гарбузов: бизнес-парк откроется в Новой Москве по программе МПТ
13:03 27.01.2026
Гарбузов: бизнес-парк откроется в Новой Москве по программе МПТ
Гарбузов: бизнес-парк откроется в Новой Москве по программе МПТ
Бизнес-парк "Переделкино", построенный в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), готовится к открытию в ТиНАО, рассказал министр... РИА Новости, 27.01.2026
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Гарбузов: бизнес-парк откроется в Новой Москве по программе МПТ

Гарбузов: бизнес-парк "Переделкино" откроется в Новой Москве по программе МПТ

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Бизнес-парк "Переделкино", построенный в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), готовится к открытию в ТиНАО, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Программа МПТ позволяет выстраивать в Москве сбалансированную городскую среду, где современные рабочие пространства появляются рядом с жилыми районами и ключевыми транспортными направлениями. Один из таких проектов реализован во Внуково. Офисный центр класса А включает четыре пятиэтажных здания общей площадью более 43 тысяч квадратных метров. Благодаря ему в городе появится 5,2 тысячи новых рабочих мест", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы изготовил 30 тысяч наборов для образования за год - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы изготовил 30 тыс наборов для образования
Вчера, 11:30
Так, деловой комплекс спроектирован с учетом актуальных требований к качеству и организации офисных пространств. Например, проект формирует комфортную деловую среду и станет новой точкой трудовой активности, удобной для жителей Западного административного округа столицы, а также для населения Троицкого и Новомосковского административных округов.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, за время возведения корпусов инспекторы комитета организовали восемь контрольно-надзорных мероприятий, в том числе итоговую проверку. К выездным инспекциям привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований.
Он добавил, что так получилось оценить соответствие качества работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. В итоге было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Проект реализован инвестиционной группой "Абсолют". Она в рамках программы МПТ введет в Москве три объекта. Два из них будут находиться на территории Новомосковского административного округа, еще один — на западе столицы. Так, общая площадь этих проектов превысит 100 тысяч квадратных метров, а после того, как их введут в эксплуатацию в городе будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест.
Программа МПТ реализуется в Москве с 2020 года. Она охватила почти все районы столицы. Инвесторы возведут свыше 270 объектов общей площадью 8,3 миллиона квадратных метров. Среди них – новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Всего в развитие столицы будет привлечено более 2,8 триллиона рублей. Это позволит создать около 360 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях городской экономики.
Ранее Гарбузов указывал, что резиденты заняли уже 77% офисных площадей делового комплекса GEOLOG2, который строится на улице Обручева в Юго-Западном административном округе столицы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.
Предприятие ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ликсутов: предприятия ОЭЗ Москвы увеличили выручку до 175,3 млрд рублей
26 января, 11:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
