Российское посольство отреагировало на запрет ЕС на передвижения дипломатов

ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Запрет ЕС на передвижения дипломатов — это дискриминационная мера, поскольку ее применяют лишь к российским официальным лицам, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции.

"Это, несомненно, создаст дополнительные сложности в работе, не говоря уже о том, что речь идет, по сути, о дискриминационной мере, поскольку такой порядок введен только в отношении российских дипломатов. Посмотрим, как он будет применяться на практике. В случае злоупотреблений будем реагировать", — отметили в диппредставительстве.

О применении ограничений с 25 января МИД Франции проинформировал посольство официально. Они коснутся не только самих дипломатов, но и членов их семей. О введении такой меры Евросоюз объявил в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.

Так, перемещения внутри блока теперь ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, дипломатов и консульских сотрудников обязали уведомлять власти о намерении посетить или проехать транзитом через другое государство — член ЕС не позднее чем за 24 часа. При этом каждая страна-участник может ввести требование о получении предварительного разрешения на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством.

Как отметили в посольстве, французская сторона пока не предъявляла дополнительных требований, выходящих за рамки установок Еврокомиссии