Российское посольство отреагировало на запрет ЕС на передвижения дипломатов
27.01.2026
Российское посольство отреагировало на запрет ЕС на передвижения дипломатов
Запрет ЕС на передвижения дипломатов — это дискриминационная мера, поскольку ее применяют лишь к российским официальным лицам, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:17:00+03:00
2026-01-27T14:17:00+03:00
2026-01-27T15:30:00+03:00
в мире
россия
франция
евросоюз
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
посольство рф во франции
россия
франция
2026
Посольство России назвало запрет ЕС на передвижения дипломатов дискриминацией
ПАРИЖ, 27 янв — РИА Новости. Запрет ЕС на передвижения дипломатов — это дискриминационная мера, поскольку ее применяют лишь к российским официальным лицам, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции.
"Это, несомненно, создаст дополнительные сложности в работе, не говоря уже о том, что речь идет, по сути, о дискриминационной мере, поскольку такой порядок введен только в отношении российских дипломатов. Посмотрим, как он будет применяться на практике. В случае злоупотреблений будем реагировать", — отметили в диппредставительстве.
О применении ограничений с 25 января МИД Франции проинформировал посольство официально. Они коснутся не только самих дипломатов, но и членов их семей. О введении такой меры Евросоюз объявил в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.
Так, перемещения внутри блока теперь ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, дипломатов и консульских сотрудников обязали уведомлять власти о намерении посетить или проехать транзитом через другое государство — член ЕС
не позднее чем за 24 часа. При этом каждая страна-участник может ввести требование о получении предварительного разрешения на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством.
Как отметили в посольстве, французская сторона пока не предъявляла дополнительных требований, выходящих за рамки установок Еврокомиссии
Представитель российского МИД Мария Захарова
подчеркивала, что Москва незамедлительно введет ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов из стран Евросоюза.