В Финляндии сделали громкое заявление об Украине
17:06 27.01.2026 (обновлено: 17:52 27.01.2026)
В Финляндии сделали громкое заявление об Украине
2026
В Финляндии сделали громкое заявление об Украине

Мема: вступление Украины в ЕС грозит распространением терроризма

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Принятие Украины в Евросоюз может повлечь за собой распространение терроризма в европейских странах, предположил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Владимир Зеленский говорит, что Украина готова вступить в ЕС в этом году или в следующем. Я не думаю, что Украина готова к вступлению в ЕС. Там слишком много коррупции, к тому же в стране необходимо провести выборы", — написал он в соцсети Х.
По словам политика, есть опасения, что после вступления Киева в ЕС "есть угроза распространения терроризма" в европейских странах, поскольку украинцы смогут беспрепятственно перемещаться по этой части света.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким он заявил, что технически Украина будет полностью готова к вступлению в ЕС в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании" конфликта.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев в противостоянии с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС.
