Наемник из Финляндии, воевавший на стороне Украины, заочно получил срок - РИА Новости, 27.01.2026
13:42 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/finljandija-2070539054.html
Наемник из Финляндии, воевавший на стороне Украины, заочно получил срок
Наемник из Финляндии, воевавший на стороне Украины, заочно получил срок - РИА Новости, 27.01.2026
Наемник из Финляндии, воевавший на стороне Украины, заочно получил срок
Наемник из Финляндии Харри Вяйсянен, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:42:00+03:00
2026-01-27T13:42:00+03:00
россия
украина
финляндия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия, украина, финляндия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Украина, Финляндия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Наемник из Финляндии, воевавший на стороне Украины, заочно получил срок

Наемник ВСУ из Финляндии Вяйсянен заочно получил 14 лет колонии

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Наемник из Финляндии Харри Вяйсянен, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Финляндской республики. Вяйсянен Харри признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Приговором суда Вяйсянен Харри заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
РоссияУкраинаФинляндияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
