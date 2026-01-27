Наемник из Финляндии, воевавший на стороне Украины, заочно получил срок

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Наемник из Финляндии Харри Вяйсянен, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Финляндской республики. Вяйсянен Харри признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество)... Приговором суда Вяйсянен Харри заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
Установлено, что Вяйсянен в 2022 году прибыл на Украину и вступил в интернациональный легион в качестве наёмника. Подчеркивается, что он был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением. Кроме того, на Украине Вяйсянен прошел военную подготовку, снабжался продуктами питания и иными необходимыми средствами.