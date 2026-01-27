https://ria.ru/20260127/film-2070598506.html
Симоньян сообщила об отмене показа фильма RT в Сан-Марино
Симоньян сообщила об отмене показа фильма RT в Сан-Марино - РИА Новости, 27.01.2026
Симоньян сообщила об отмене показа фильма RT в Сан-Марино
Жандармерия Сан-Марино отменила показ документального фильма RT "Министерство биологической войны", сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 27.01.2026
