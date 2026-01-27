Рейтинг@Mail.ru
Симоньян сообщила об отмене показа фильма RT в Сан-Марино - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 27.01.2026 (обновлено: 22:25 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/film-2070598506.html
Симоньян сообщила об отмене показа фильма RT в Сан-Марино
Симоньян сообщила об отмене показа фильма RT в Сан-Марино - РИА Новости, 27.01.2026
Симоньян сообщила об отмене показа фильма RT в Сан-Марино
Жандармерия Сан-Марино отменила показ документального фильма RT "Министерство биологической войны", сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:00:00+03:00
2026-01-27T22:25:00+03:00
сан-марино
маргарита симоньян
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391698_0:578:2048:1730_1920x0_80_0_0_b3c3da04fc255625935111ee241c7b0c.jpg
https://ria.ru/20260121/film-2069380011.html
сан-марино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391698_0:450:2048:1986_1920x0_80_0_0_f95867f01d42ddb50b68e6b28794ee99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сан-марино, маргарита симоньян, евросоюз
Сан-Марино, Маргарита Симоньян, Евросоюз
Симоньян сообщила об отмене показа фильма RT в Сан-Марино

Симоньян: в Сан-Марино отменили показ фильма "Министерство биологической войны"

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Жандармерия Сан-Марино отменила показ документального фильма RT "Министерство биологической войны", сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Жандармерия Сан-Марино отменила показ документалки RT "Министерство биологической войны". На фильм пожаловалась итальянская газета Linkiesta, после чего госсекретарь по иностранным делам Лука Беккари попросил парламент республики запретить показ. По его мнению, мы пытаемся сорвать путь интеграции Сан-Марино в ЕС", - написала Симоньян в Telegram-канале.
Она добавила, что организаторы показа фильма RT сочли решение об отмене "прямой атакой на свободу информации".
"А не надо читать европейских газет — ни до обеда, ни после него", - заключила Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Симоньян прокомментировала отмену в Швейцарии показа фильма RT о Майдане
21 января, 17:50
 
Сан-МариноМаргарита СимоньянЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала