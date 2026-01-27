Рейтинг@Mail.ru
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/es-2070643658.html
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 27.01.2026
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС
Процесс расширения Европейского союза не может быть "концертом по заявкам" и должен строго соответствовать установленным критериям и процедурам, заявил глава... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:46:00+03:00
2026-01-27T20:46:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070641547.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС

Австрийская АПС раскритиковала призыв Зеленского к ускоренному вступлению в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Процесс расширения Европейского союза не может быть "концертом по заявкам" и должен строго соответствовать установленным критериям и процедурам, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европейском парламенте Харальд Вилимски, комментируя призывы Киева к ускоренному вступлению Украины в ЕС.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
"То, каким образом украинский президент вновь выдвигает требования к Европе и миру, является беспрецедентным. Требовать права на членство в ЕС, да еще и в столь краткой временной перспективе, граничит с проявлением высокомерия", - приводятся слова главы делегации АПС в релизе партии.
По его словам, вступление в ЕС не может быть политическим "концертом по заявкам", а должно строго соответствовать действующим критериям и процедурам.
"Украина в настоящее время не выполняет ни экономические, ни институциональные требования для вступления в ЕС, а также не справилась с масштабной проблемой коррупции", - добавил представитель партии. Он подчеркнул, что государство, в котором коррупция столь повсеместна, "не может всерьез рассматриваться в качестве кандидата на вступление".
Вилимски также добавил, что вступление в ЕС ни при каких обстоятельствах не должно использоваться в качестве гарантии безопасности. "Тот, кто принимает в Евросоюз страну, находящуюся в состоянии войны, напрямую втягивает ЕС в этот конфликт и ставит под угрозу безопасность и стабильность Европы. Это было бы безответственно и крайне опасно", - заключил он.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Глава МИД Украины назвал единственную преграду для членства страны в ЕС
Вчера, 20:31
 
В миреУкраинаЕвропаКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала