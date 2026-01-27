В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС

ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Процесс расширения Европейского союза не может быть "концертом по заявкам" и должен строго соответствовать установленным критериям и процедурам, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европейском парламенте Харальд Вилимски, комментируя призывы Киева к ускоренному вступлению Украины в ЕС.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".

"То, каким образом украинский президент вновь выдвигает требования к Европе и миру, является беспрецедентным. Требовать права на членство в ЕС, да еще и в столь краткой временной перспективе, граничит с проявлением высокомерия", - приводятся слова главы делегации АПС в релизе партии.

По его словам, вступление в ЕС не может быть политическим "концертом по заявкам", а должно строго соответствовать действующим критериям и процедурам.

"Украина в настоящее время не выполняет ни экономические, ни институциональные требования для вступления в ЕС, а также не справилась с масштабной проблемой коррупции", - добавил представитель партии. Он подчеркнул, что государство, в котором коррупция столь повсеместна, "не может всерьез рассматриваться в качестве кандидата на вступление".