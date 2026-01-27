https://ria.ru/20260127/es-2070643658.html
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС - РИА Новости, 27.01.2026
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС
Процесс расширения Европейского союза не может быть "концертом по заявкам" и должен строго соответствовать установленным критериям и процедурам, заявил глава... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T20:46:00+03:00
2026-01-27T20:46:00+03:00
2026-01-27T20:46:00+03:00
в мире
украина
европа
киев
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
https://ria.ru/20260127/ukraina-2070641547.html
украина
европа
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, киев, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз
В Австрии оценили призыв Зеленского к ускоренному вступлению Украины в ЕС
Австрийская АПС раскритиковала призыв Зеленского к ускоренному вступлению в ЕС
ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Процесс расширения Европейского союза не может быть "концертом по заявкам" и должен строго соответствовать установленным критериям и процедурам, заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европейском парламенте Харальд Вилимски, комментируя призывы Киева к ускоренному вступлению Украины в ЕС.
Ранее Владимир Зеленский
потребовал от ЕС
принять Украину
в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
"То, каким образом украинский президент вновь выдвигает требования к Европе
и миру, является беспрецедентным. Требовать права на членство в ЕС, да еще и в столь краткой временной перспективе, граничит с проявлением высокомерия", - приводятся слова главы делегации АПС в релизе партии.
По его словам, вступление в ЕС не может быть политическим "концертом по заявкам", а должно строго соответствовать действующим критериям и процедурам.
"Украина в настоящее время не выполняет ни экономические, ни институциональные требования для вступления в ЕС, а также не справилась с масштабной проблемой коррупции", - добавил представитель партии. Он подчеркнул, что государство, в котором коррупция столь повсеместна, "не может всерьез рассматриваться в качестве кандидата на вступление".
Вилимски также добавил, что вступление в ЕС ни при каких обстоятельствах не должно использоваться в качестве гарантии безопасности. "Тот, кто принимает в Евросоюз страну, находящуюся в состоянии войны, напрямую втягивает ЕС в этот конфликт и ставит под угрозу безопасность и стабильность Европы. Это было бы безответственно и крайне опасно", - заключил он.