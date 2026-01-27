Международный фестиваль молодежи пройдет 11-17 сентября

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Международный фестиваль молодёжи пройдёт 11–17 сентября в Екатеринбурге, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Отмечается, что в Москве прошло первое заседание оргкомитета по проведению Международного фестиваля молодёжи в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети".
"С прошлого года реализуется национальный проект "Молодёжь и дети". В структуре нацпроекта есть целый федеральный проект "Россия в мире", который посвящён международному молодёжному сотрудничеству и направлен на продвижение позитивного образа нашей страны за рубежом. В рамках нацпроекта проводится в том числе и Международный фестиваль молодёжи, датами проведения которого предлагается определить 11–17 сентября 2026 года", – сказал Чернышенко.
Он отметил, что в фестивале примут участие пять тысяч россиян, в том числе одна тысяча детей от 14 до 17 лет, и пять тысяч иностранных граждан, а помогать в организации и проведении мероприятия будут две тысячи волонтёров.
"Отбор иностранных делегаций предлагается провести по принципу открытого конкурса среди участников. Опыт у коллег есть. Это позволит выявить и пригласить наиболее перспективных и талантливых представителей иностранной молодёжи в соответствии с теми направлениями, которые нужны будут на фестивале", – сказал Чернышенко.
Вице-премьер также предложил определить основными объектами проведения фестиваля в Екатеринбурге Уральский федеральный университет имени первого президента России Ельцина для размещения участников и волонтёров и международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" для проведения основной программы мероприятия.
По словам председателя оргкомитета, первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко, фестиваль молодёжи объединит 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира.
"Нововведением фестиваля станет отраслевой принцип формирования зарубежных делегаций – на фестиваль приедут лучшие представители креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора – те, кто уже сегодня формирует будущее своих стран и всего мира. Именно поэтому принципиально важно, чтобы фестиваль стал витриной лучших российских проектов и практик. Мы хотим показать молодым лидерам настоящую Россию – страну безграничных возможностей, где умеют мечтать и превращать мечты в реальность", – приводятся в сообщении слова Кириенко.
