Международный фестиваль молодежи пройдет 11-17 сентября

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Международный фестиваль молодёжи пройдёт 11–17 сентября в Екатеринбурге, Международный фестиваль молодёжи пройдёт 11–17 сентября в Екатеринбурге, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Отмечается, что в Москве прошло первое заседание оргкомитета по проведению Международного фестиваля молодёжи в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети".

"С прошлого года реализуется национальный проект "Молодёжь и дети". В структуре нацпроекта есть целый федеральный проект "Россия в мире", который посвящён международному молодёжному сотрудничеству и направлен на продвижение позитивного образа нашей страны за рубежом. В рамках нацпроекта проводится в том числе и Международный фестиваль молодёжи, датами проведения которого предлагается определить 11–17 сентября 2026 года", – сказал Чернышенко

Он отметил, что в фестивале примут участие пять тысяч россиян, в том числе одна тысяча детей от 14 до 17 лет, и пять тысяч иностранных граждан, а помогать в организации и проведении мероприятия будут две тысячи волонтёров.

"Отбор иностранных делегаций предлагается провести по принципу открытого конкурса среди участников. Опыт у коллег есть. Это позволит выявить и пригласить наиболее перспективных и талантливых представителей иностранной молодёжи в соответствии с теми направлениями, которые нужны будут на фестивале", – сказал Чернышенко.

Вице-премьер также предложил определить основными объектами проведения фестиваля в Екатеринбурге Уральский федеральный университет имени первого президента России Ельцина для размещения участников и волонтёров и международный выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" для проведения основной программы мероприятия.

По словам председателя оргкомитета, первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко , фестиваль молодёжи объединит 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира.