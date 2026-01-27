Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и девять авто в зоне действий группировки войск "Днепр", российские бойцы нанесли поражение украинским военным в Запорожской и Херсонской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.