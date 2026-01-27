https://ria.ru/20260127/dnepr-2070511740.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и девять авто в зоне действий группировки войск "Днепр", российские бойцы нанесли поражение украинским военным в Запорожской РИА Новости, 27.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
Новости
ru-RU
россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действия "Днепра"