Дмитриев назвал вывод ВСУ из Донбасса путем к миру - РИА Новости, 27.01.2026
11:13 27.01.2026
Дмитриев назвал вывод ВСУ из Донбасса путем к миру
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал вывод украинских войск из Донбасса путем к миру на Украине.
"Вывод войск из Донбасса - это путь к миру для Украины", - написал Дмитриев на странице в соцсети X, прокомментировав сообщение о том, что администрация Трампа дала понять Украине, что американские гарантии безопасности зависят от согласия Киева на вывод войск с Донбасса.
Как отмечала ранее газета Financial Times, США считают, что Киев должен покинуть Донбасс для урегулирования конфликта, однако Украина согласна обсуждать вопрос территорий только в случае получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона.
Владимир Зеленский 30 декабря 2025 года после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
FT узнала, почему в Давосе не подписали план по восстановлению Украины
