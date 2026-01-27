Спикер парламента Болгарии отказалась возглавить временное правительство

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Спикер Народного собрания Болгарии Рая Назарян на встрече с президентом страны Илияной Йотовой отказалась возглавить временное правительство страны, сообщает Спикер Народного собрания Болгарии Рая Назарян на встрече с президентом страны Илияной Йотовой отказалась возглавить временное правительство страны, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Встречей с Назарян глава государства начала консультации по назначению временного главы правительства, которое будет управлять страной, пока не состоятся досрочные выборы.

"Политическое лицо не должно быть временным премьером, потому что должно присутствовать чувство беспристрастности. Иначе возникнут подозрения вмешательства в избирательный процесс", - объяснила Назарян свой отказ.

Согласно законодательству, президент может выбрать кандидата на пост временного главы правительства из так называемой "домовой книги", включающей десять госслужащих, среди которых - спикер парламента, управляющий Болгарского народного банка (БНБ) и его заместители, омбудсмен и его заместитель, председатель счетной палаты и его заместитель.

Ожидается, что на этой неделе администрация президента объявит график встреч с другими потенциальными кандидатами. Некоторые из них уже публично отказались от потенциального предложения.