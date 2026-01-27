Галина Соколова, пережившая блокаду Ленинграда в детстве, поделилась воспоминаниями о жизни в осажденном городе. В начале блокады она жила с бабушкой в поселке Кикерино под Ленинградом, а затем они переехали в город, который вскоре оказался в кольце осады. Жительница Санкт-Петербурга рассказала, как вместе с бабушкой пыталась уцелеть в условиях постоянных обстрелов и голода.
"Собирали траву, бабушка котлеты из нее делала". Воспоминания блокадницы
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
ленинград
2026
Видео, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград, 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
