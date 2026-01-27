872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады

Глава государства в день 82-й годовщины снятия блокады приехал на Пискаревское кладбище. Президент принял участие в церемонии возложения венка к подножию монумента "Мать-Родина". Также Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде.

В Москве чиновники, ветераны и московские кадеты возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, стеле городам воинской славы и памятному знаку "Ленинград - город-Герой".

Молодежь ДНР провела памятную акцию. 100 активистов "Молодой Гвардии" ДНР молча прошли "872 шага", символизирующих длительность блокады, и возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы в Макеевке.