Рейтинг@Mail.ru
872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/blokada-leningrada-2070612440.html
872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады
872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады - РИА Новости, 27.01.2026
872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады
По всей России 27 января проводят памятные акции в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:54:00+03:00
2026-01-27T17:54:00+03:00
видео
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
блокада ленинграда (1941-1944)
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070609209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7e350f13a17768031be852ef68411c2.jpg
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады
По всей России 27 января проводят памятные акции в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
2026-01-27T17:54
true
PT2M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070609209_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b404e79dbb3a81a07cf32e7b0c9845cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, 82-я годовщина снятия блокады ленинграда, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, видео
Видео, 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ленинград
872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады
По всей России 27 января проводят памятные акции в честь освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
2026-01-27T17:54
true
PT2M11S

872 героических дня. День освобождения Ленинграда от блокады

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
По всей России 27 января проводят памятные акции в честь освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Глава государства в день 82-й годовщины снятия блокады приехал на Пискаревское кладбище. Президент принял участие в церемонии возложения венка к подножию монумента "Мать-Родина". Также Путин возложил цветы к могиле брата, который умер ребенком в блокадном Ленинграде.
В Москве чиновники, ветераны и московские кадеты возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, стеле городам воинской славы и памятному знаку "Ленинград - город-Герой".
Молодежь ДНР провела памятную акцию. 100 активистов "Молодой Гвардии" ДНР молча прошли "872 шага", символизирующих длительность блокады, и возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы в Макеевке.
 
Видео82-я годовщина снятия блокады ЛенинградаБлокада Ленинграда (1941-1944)Ленинград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала