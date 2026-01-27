Рейтинг@Mail.ru
15:58 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/belorussija-2070578357.html
В Белоруссии не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах
В Белоруссии не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах
Специалисты не регистрировали в Белоруссии случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, риск распространения вируса в стране минимален, сообщила... РИА Новости, 27.01.2026
в мире
белоруссия
юго-восточная азия
африка
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
В Белоруссии не зафиксировали случаев заражения вирусом Нипах

Медики в Белоруссии не регистрировали случаев заболевания вирусом Нипах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Специалисты не регистрировали в Белоруссии случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, риск распространения вируса в стране минимален, сообщила пресс-служба минздрава республики.
"Учитывая биологические свойства вируса и эндемичный характер заболевания, а также отсутствие в фауне нашей страны природных резервуаров вируса (тропических летучих мышей - крыланов), риск распространения вируса Нипах на территории Республики Беларусь минимален - случаев завоза болезни, вызванной данным вирусом, на территории Республики Беларусь не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
В минздраве подчеркнули, что в Белоруссии есть возможность лабораторного выявления вируса Нипах с целью постановки диагноза заболевания.
"В лаборатории биотехнологий и имуннодиагностики особо опасных инфекций НИИ гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья есть рекомендованные ВОЗ наборы для диагностики для выявления данного вируса", - сообщили в министерстве.
В рамках профилактики минздрав Белоруссии рекомендовал туристам, отправляющимся страны Юго-Восточной Азии и Африки избегать контакта с больными животными, особенно летучими лисицами и мышами, тесного физического контакта с людьми, имеющими признаки инфекционных заболеваний, тщательно мыть руки с мылом и использовать антисептические средства. Также путешественникам напомнили о необходимости мыть фрукты и овощи и не употреблять воду из непроверенных источников.
Роспотребнадзор сообщил 25 января, что держит ситуацию с вирусом Нипах на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. Как отметили в ведомстве, в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В МГУ рассказали о переносчиках вируса Нипах
26 января, 08:13
 
В миреБелоруссияЮго-Восточная АзияАфрикаВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
