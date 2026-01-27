Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области мужчина пострадал при атаке беспилотника - РИА Новости, 27.01.2026
10:14 27.01.2026
В Запорожской области мужчина пострадал при атаке беспилотника
В Запорожской области мужчина пострадал при атаке беспилотника - РИА Новости, 27.01.2026
В Запорожской области мужчина пострадал при атаке беспилотника
Беспилотник ВСУ атаковал гражданскую машину в Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области мужчина пострадал при атаке беспилотника

В Запорожской области мужчина пострадал при атаке беспилотника на автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал гражданскую машину в Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В селе Басань Пологовского муниципального округа украинский БПЛА ударил по гражданскому автомобилю "ВАЗ-2110". Пострадал мужчина 1973 года рождения, ему оказывается медицинская помощь амбулаторно", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, всего за прошедшие сутки зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты региона.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
