В Запорожской области мужчина пострадал при атаке беспилотника
Беспилотник ВСУ атаковал гражданскую машину в Запорожской области, ранен мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T10:14:00+03:00
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
2026
В Запорожской области мужчина пострадал при атаке беспилотника
