У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника
13:05 27.01.2026 (обновлено: 14:33 27.01.2026)
У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника
происшествия, балашиха, куба, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Куба, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль ритуальной службы и сотрудник полиции около частного дома в Балашихе Московской области, где произошел пожар. 27 января 2026
Автомобиль ритуальной службы и сотрудник полиции около частного дома в Балашихе Московской области, где произошел пожар. 27 января 2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. У частного дома в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли четверо граждан Кубы, два собственника, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.
Как из них следует, дом в 449 "квадратов", кадастровая стоимость которого превышает 13,9 миллиона рублей, находится в общей долевой собственности у двух человек с 2013 года.
По предварительным данным подмосковного главка СК РФ, утром после ликвидации пожара в частном доме в Балашихе были обнаружены тела двух мужчин и двух женщин, 15-летний подросток госпитализирован с признаками отравления угарным газом, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
В экстренных службах рассказали агентству, что погибшие - граждане Кубы, а в правоохранительных органах - что в доме отключили свет за неуплату, из-за чего жители жгли костер, чтобы согреться.
Ликвидация последствий пожара в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Загоревшийся частный дом в Балашихе использовали в качестве хостела
ПроисшествияБалашихаКубаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала