У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. У частного дома в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли четверо граждан Кубы, два собственника, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными сведениями объекта недвижимости.

Как из них следует, дом в 449 "квадратов", кадастровая стоимость которого превышает 13,9 миллиона рублей, находится в общей долевой собственности у двух человек с 2013 года.