У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника
У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника - РИА Новости, 27.01.2026
У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника
У частного дома в подмосковной Балашихе, где при пожаре погибли четверо граждан Кубы, два собственника, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными... РИА Новости, 27.01.2026
У дома в Балашихе, где при пожаре погибли иностранцы, есть два собственника
У дома в Балашихе, где при пожаре погибли граждане Кубы, есть два собственника