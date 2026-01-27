Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/balashiha-2070494494.html
При пожаре в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы
При пожаре в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы - РИА Новости, 27.01.2026
При пожаре в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы
Граждане Кубы погибли, по предварительной информации, при пожаре в нелегальном хостеле в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:11:00+03:00
2026-01-27T11:11:00+03:00
балашиха
куба
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070493101_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5792171b8ac83423099679bd4e23570f.jpg
https://ria.ru/20260127/khostel-2070486248.html
балашиха
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070493101_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cf0d77e35f5ab94b59ccedfb354607a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балашиха, куба, происшествия
Балашиха, Куба, Происшествия
При пожаре в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы

РИА Новости: при пожаре в хостеле в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramПоследствия пожара в частном доме в Балашихе
Последствия пожара в частном доме в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Последствия пожара в частном доме в Балашихе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Граждане Кубы погибли, по предварительной информации, при пожаре в нелегальном хостеле в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, жертвами пожара в нелегальном хостеле в Балашихе стали граждане Кубы", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация последствий пожара в Балашихе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Балашихе назвали предварительную причину пожара в хостеле
10:35
 
БалашихаКубаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала