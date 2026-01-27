https://ria.ru/20260127/balashiha-2070494494.html
При пожаре в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы
При пожаре в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы - РИА Новости, 27.01.2026
При пожаре в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы
Граждане Кубы погибли, по предварительной информации, при пожаре в нелегальном хостеле в подмосковной Балашихе, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 27.01.2026
балашиха
куба
происшествия
При пожаре в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы
РИА Новости: при пожаре в хостеле в Балашихе могли погибнуть граждане Кубы