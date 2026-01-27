Матвиенко поздравила главу заксобрания Свердловской области с юбилеем

Также подчеркивается, что в ходе разговора Матвиенко пожелала Бабушкиной здоровья, долгих лет активной и продуктивной работы, а также высоко оценила деятельность спикера заксобрания по развитию регионального законодательства.

"Вы всегда опирались и опираетесь на точное знание положения дел на всех уровнях, умеете слышать и учитывать мнение людей, понимаете, как решать их вопросы системно, как масштабировать положительные примеры. В этой связи хочу отметить ваш большой личный вклад в создание в Свердловской области прочной законодательной базы, направленной на укрепление экономики и социальной сферы не только региона, но и всего Среднего Урала", - приводятся слова Матвиенко на сайте.