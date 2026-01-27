https://ria.ru/20260127/babushkina-2070544021.html
Матвиенко поздравила главу заксобрания Свердловской области с юбилеем
Матвиенко поздравила главу заксобрания Свердловской области с юбилеем - РИА Новости, 27.01.2026
Матвиенко поздравила главу заксобрания Свердловской области с юбилеем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину с юбилеем, сообщается на... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T14:08:00+03:00
2026-01-27T14:08:00+03:00
2026-01-27T14:22:00+03:00
политика
свердловская область
валентина матвиенко
людмила бабушкина
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070547286_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_a58050cca187eea1535fe422d80b7076.jpg
https://ria.ru/20251118/babushkina-2055688339.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070547286_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_0ab952ae06aa70cb493024ae9c8635ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, свердловская область, валентина матвиенко, людмила бабушкина , совет федерации рф
Политика, Свердловская область, Валентина Матвиенко, Людмила Бабушкина , Совет Федерации РФ
Матвиенко поздравила главу заксобрания Свердловской области с юбилеем
Матвиенко поздравила главу свердловского заксобрания Бабушкину с 75-летием
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину с юбилеем, сообщается на сайте
СФ.
«
"Валентина Матвиенко
направила поздравительную телеграмму председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной
в связи с 75-летием. Также состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации
и главы регионального заксобрания", - отмечается на сайте.
Также подчеркивается, что в ходе разговора Матвиенко пожелала Бабушкиной здоровья, долгих лет активной и продуктивной работы, а также высоко оценила деятельность спикера заксобрания по развитию регионального законодательства.
"Вы всегда опирались и опираетесь на точное знание положения дел на всех уровнях, умеете слышать и учитывать мнение людей, понимаете, как решать их вопросы системно, как масштабировать положительные примеры. В этой связи хочу отметить ваш большой личный вклад в создание в Свердловской области прочной законодательной базы, направленной на укрепление экономики и социальной сферы не только региона, но и всего Среднего Урала", - приводятся слова Матвиенко на сайте.