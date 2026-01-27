Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко поздравила главу заксобрания Свердловской области с юбилеем
14:08 27.01.2026 (обновлено: 14:22 27.01.2026)
Матвиенко поздравила главу заксобрания Свердловской области с юбилеем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину с юбилеем, сообщается на... РИА Новости, 27.01.2026
политика, свердловская область, валентина матвиенко, людмила бабушкина , совет федерации рф
Политика, Свердловская область, Валентина Матвиенко, Людмила Бабушкина , Совет Федерации РФ
Матвиенко поздравила главу заксобрания Свердловской области с юбилеем

© Законодательное Собрание Свердловской области/ВКонтактеПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
© Законодательное Собрание Свердловской области/ВКонтакте
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину с юбилеем, сообщается на сайте СФ.
"Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму председателю Законодательного собрания Свердловской области Людмиле Бабушкиной в связи с 75-летием. Также состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации и главы регионального заксобрания", - отмечается на сайте.
Также подчеркивается, что в ходе разговора Матвиенко пожелала Бабушкиной здоровья, долгих лет активной и продуктивной работы, а также высоко оценила деятельность спикера заксобрания по развитию регионального законодательства.
"Вы всегда опирались и опираетесь на точное знание положения дел на всех уровнях, умеете слышать и учитывать мнение людей, понимаете, как решать их вопросы системно, как масштабировать положительные примеры. В этой связи хочу отметить ваш большой личный вклад в создание в Свердловской области прочной законодательной базы, направленной на укрепление экономики и социальной сферы не только региона, но и всего Среднего Урала", - приводятся слова Матвиенко на сайте.
ПолитикаСвердловская областьВалентина МатвиенкоЛюдмила БабушкинаСовет Федерации РФ
 
 
