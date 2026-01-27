https://ria.ru/20260127/avtomobili-2070566939.html
На трассе во Владимирской области столкнулись 13 автомобилей
На трассе во Владимирской области столкнулись 13 автомобилей
Тринадцать большегрузных и легковых автомобилей столкнулись на трассе во Владимирской области, движение в сторону Москвы затруднено, сообщили на сайте УМВД...
На трассе во Владимирской области столкнулись 13 автомобилей
На трассе М-7 "Волга" во Владимирской области столкнулись 13 автомобилей