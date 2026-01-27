Рейтинг@Mail.ru
15:27 27.01.2026 (обновлено: 15:50 27.01.2026)
На трассе во Владимирской области столкнулись 13 автомобилей
владимирская область, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Владимирская область, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
© Фото : УМВД России по Владимирской области/ВКонтактеДТП на участке ФАД М-7 "Волга" во Владимирской области
ВОРОНЕЖ, 27 янв - РИА Новости. Тринадцать большегрузных и легковых автомобилей столкнулись на трассе во Владимирской области, движение в сторону Москвы затруднено, сообщили на сайте УМВД России по Владимирской области.
"В Гороховецком районе (Владимирской области — ред.) на участке ФАД М-7 "Волга" с 325 км по 326 км произошли несколько дорожно-транспортных происшествий… Участниками дорожно-транспортных происшествий стали порядка 13 большегрузных и легковых автомобилей… Движение на данном участке пути в сторону Москвы затруднено", - сообщили в УМВД России по Владимирской области.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Иркутской области 11 человек попали в больницу после ДТП
