Алиханов назвал отрасли с высокой потребностью в редкоземах
Алиханов назвал отрасли с высокой потребностью в редкоземах - РИА Новости, 27.01.2026
Алиханов назвал отрасли с высокой потребностью в редкоземах
27.01.2026
2026-01-27T12:46:00+03:00
2026-01-27T12:46:00+03:00
2026-01-27T12:46:00+03:00
Алиханов: производство редкоземельных металлов важно для энергетики
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Реализация производственных цепочек редкоземельных металлов важна для энергетики, транспортного машиностроения и беспилотия, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы планируем, что у нас все-таки закроется эта цепочка по производству лантана, церия, неодима, самария и ряда других редкоземельных металлов. Они крайне важны нам в энергетике, в транспортном машиностроении и на самом деле и в беспилотии. Без этой цепочки серьезное лидерство в этих технологиях вряд ли возможно", - сказал министр.
Алиханов
добавил, что материалы с использованием редкоземельных металлов необходимы для современного приборостроения в космических технологиях и спутниковых системах для сетей 5G и 6G.
Министр отметил, что к 2030 году Россия
должна создать 15 новых проектов, которые охватят примерно 65 критических продуктов в редких и редкоземельных металлах.