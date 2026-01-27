Рейтинг@Mail.ru
Алиханов назвал отрасли с высокой потребностью в редкоземах - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/alihanov-2070520688.html
Алиханов назвал отрасли с высокой потребностью в редкоземах
Алиханов назвал отрасли с высокой потребностью в редкоземах - РИА Новости, 27.01.2026
Алиханов назвал отрасли с высокой потребностью в редкоземах
Реализация производственных цепочек редкоземельных металлов важна для энергетики, транспортного машиностроения и беспилотия, заявил глава Минпромторга РФ Антон... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:46:00+03:00
2026-01-27T12:46:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067517279_0:60:1500:904_1920x0_80_0_0_0b04eb5fe19bb718626388533048fd52.jpg
https://ria.ru/20260126/metall-2070324292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067517279_28:0:1361:1000_1920x0_80_0_0_7b946a988198d143b5f554f321795a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов назвал отрасли с высокой потребностью в редкоземах

Алиханов: производство редкоземельных металлов важно для энергетики

© Фото : Минпромторг РоссииАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Минпромторг России
Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Реализация производственных цепочек редкоземельных металлов важна для энергетики, транспортного машиностроения и беспилотия, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Мы планируем, что у нас все-таки закроется эта цепочка по производству лантана, церия, неодима, самария и ряда других редкоземельных металлов. Они крайне важны нам в энергетике, в транспортном машиностроении и на самом деле и в беспилотии. Без этой цепочки серьезное лидерство в этих технологиях вряд ли возможно", - сказал министр.
Алиханов добавил, что материалы с использованием редкоземельных металлов необходимы для современного приборостроения в космических технологиях и спутниковых системах для сетей 5G и 6G.
Министр отметил, что к 2030 году Россия должна создать 15 новых проектов, которые охватят примерно 65 критических продуктов в редких и редкоземельных металлах.
Красноярский алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Эксперт рассказал, какие металлы стали дефицитными в мире в 2026 году
Вчера, 13:56
 
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала