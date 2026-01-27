https://ria.ru/20260127/aeroflot-2070441029.html
"Аэрофлот" готов к работе в условиях снегопада
"Аэрофлот" готов к работе в условиях снегопада
Авиакомпания "Аэрофлот" готова к работе с соблюдением требований безопасности полетов во время снегопада в Московском регионе, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 27.01.2026
"Аэрофлот" готов к работе в условиях снегопада
«Аэрофлот» заявил о готовности к работе во время снегопада в Московском регионе