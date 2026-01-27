Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" готов к работе в условиях снегопада - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/aeroflot-2070441029.html
"Аэрофлот" готов к работе в условиях снегопада
"Аэрофлот" готов к работе в условиях снегопада - РИА Новости, 27.01.2026
"Аэрофлот" готов к работе в условиях снегопада
Авиакомпания "Аэрофлот" готова к работе с соблюдением требований безопасности полетов во время снегопада в Московском регионе, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T00:01:00+03:00
2026-01-27T00:01:00+03:00
аэрофлот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b918d34a5e821d1ce8ca4c125ce2f99e.jpg
https://ria.ru/20260126/sluzhba-2070440722.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031896357_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e86b8b2a20f4112cca9b2a78cb2b7df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, происшествия
Аэрофлот, Происшествия
"Аэрофлот" готов к работе в условиях снегопада

«Аэрофлот» заявил о готовности к работе во время снегопада в Московском регионе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" готова к работе с соблюдением требований безопасности полетов во время снегопада в Московском регионе, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с прогнозом сильного снегопада и метели в Московском регионе в период с 27 по 29 января "Аэрофлот" готов к обеспечению производственной программы с соблюдением всех требований безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Службы "Аэрофлота" перевели на усиленный режим работы
Вчера, 23:58
 
АэрофлотПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала