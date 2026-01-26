Рейтинг@Mail.ru
Звонарева в 41 год вышла в четвертьфинал Australian Open в парах
Теннис
 
08:49 26.01.2026
Звонарева в 41 год вышла в четвертьфинал Australian Open в парах
Звонарева в 41 год вышла в четвертьфинал Australian Open в парах
Звонарева в 41 год вышла в четвертьфинал Australian Open в парах

Российская теннисистка Вера Звонарева
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева в паре с японкой Эной Сибахарой вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
В третьем круге они обыграли посеянных под шестым номером американку Эйжу Мухаммад и новозеландку Эрин Рутлифф со счетом 7:5, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
В четвертьфинале Звонарева и Сибахара сыграют с австралийками Кимберли Биррелл и Талией Гибсон.
Звонаревой 41 год, она является двукратной полуфиналисткой турнира в одиночном разряде, финалисткой Уимблдона и US Open, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. В парном разряде россиянка выигрывала Australian Open (2012) и дважды - US Open (2006, 2020).
Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Немаленькая Вера: русская легенда круто бьется на Australian Open в 40+
24 января, 12:00
 
Теннис
 
