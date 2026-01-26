https://ria.ru/20260126/zhitel-2070284120.html
Житель Удмуртии получил срок за передачу данных украинской разведке
Житель Удмуртии получил срок за передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 26.01.2026
Житель Удмуртии получил срок за передачу данных украинской разведке
Верховный суд Удмуртии назначил 18 лет лишения свободы местному жителю, который за десять тысяч рублей передал данные о государственном учреждении разведке... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26
2026-01-26T11:09:00+03:00
2026-01-26T11:09:00+03:00
украина
россия
можга
Житель Удмуртии получил срок за передачу данных украинской разведке
Житель Удмуртии получил 18 лет за передачу данных украинской разведке
УФА, 26 янв - РИА Новости.
Верховный суд Удмуртии назначил 18 лет лишения свободы местному жителю, который за десять тысяч рублей передал данные о государственном учреждении разведке Украины, сообщает
прокуратура региона.
Материалы дела о государственной измене (статья 275 УК РФ
) против 44-летнего жителя города Можга
рассмотрел Верховный суд Удмуртской республики
, уточняет ведомство.
"Суд установил, что в ноябре 2024 года подсудимый, действуя по заданию спецслужб Украины
, фотографировал и снимал на видео здание государственного учреждения, территорию вокруг него и автомобили сотрудников",- говорится в сообщении.
Полученные материалы мужчина передал представителю украинской разведки через интернет для использования против безопасности Российской Федерации, получив за это 10 тысяч рублей, рассказали в надзорном органе.
"Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев",- сообщает прокуратура Удмуртии.
Также судом конфискованы 10 тысяч рублей, полученные осужденным за совершение преступления, добавили в ведомстве.