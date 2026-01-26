Житель Удмуртии получил срок за передачу данных украинской разведке

Полученные материалы мужчина передал представителю украинской разведки через интернет для использования против безопасности Российской Федерации, получив за это 10 тысяч рублей, рассказали в надзорном органе.

"Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев",- сообщает прокуратура Удмуртии.