Житель Удмуртии получил срок за передачу данных украинской разведке - РИА Новости, 26.01.2026
11:09 26.01.2026
Житель Удмуртии получил срок за передачу данных украинской разведке
Верховный суд Удмуртии назначил 18 лет лишения свободы местному жителю, который за десять тысяч рублей передал данные о государственном учреждении разведке... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия
украина
россия
можга
украина
россия
можга
происшествия, украина, россия, можга
Происшествия, Украина, Россия, Можга
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
УФА, 26 янв - РИА Новости. Верховный суд Удмуртии назначил 18 лет лишения свободы местному жителю, который за десять тысяч рублей передал данные о государственном учреждении разведке Украины, сообщает прокуратура региона.
Материалы дела о государственной измене (статья 275 УК РФ) против 44-летнего жителя города Можга рассмотрел Верховный суд Удмуртской республики, уточняет ведомство.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В Москве осудили супругов, передававших Киеву данные об объектах Минобороны
30 июля 2025, 09:12
"Суд установил, что в ноябре 2024 года подсудимый, действуя по заданию спецслужб Украины, фотографировал и снимал на видео здание государственного учреждения, территорию вокруг него и автомобили сотрудников",- говорится в сообщении.
Полученные материалы мужчина передал представителю украинской разведки через интернет для использования против безопасности Российской Федерации, получив за это 10 тысяч рублей, рассказали в надзорном органе.
"Суд назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев",- сообщает прокуратура Удмуртии.
Также судом конфискованы 10 тысяч рублей, полученные осужденным за совершение преступления, добавили в ведомстве.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Суд начал рассматривать дело уроженца Украины о поджогах в Подмосковье
22 декабря 2025, 20:41
 
ПроисшествияУкраинаРоссияМожга
 
 
