Олеся Железняк рассказала о работе с Тиграном Кеосаяном

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актриса Олеся Железняк, сыгравшая в последнем фильме Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", рассказала в интервью РИА Новости, что работа с режиссером была для нее настоящим праздником.

"Спасибо большое Тиграну, что он меня пригласил на этот проект. У меня был и дебют в кино в его фильме "Ландышах серебристых". Про Тиграна невозможно говорить "был", он есть. Человек с потрясающим чувством юмора, жизнерадостный. Съемки в "Семи днях Петра Семеныча" - это был праздник какой-то", - поделилась актриса.

Она рассказала, что для роли Рузанны режиссер попросил ее "говорить с адлерским акцентом".

"Прислал мне запись своей тети, чтобы я переняла этот акцент. Я послушала. А потом он сделал мне комплимент, сказал, что говорю, как настоящая армянка из Адлера", - вспоминает Железняк.

Кеосаян скончался 26 октября 2025 года. Четвертого января ему могло бы исполниться 60 лет.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа . В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", " Мираж ".