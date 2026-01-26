Рейтинг@Mail.ru
Олеся Железняк рассказала о работе с Тиграном Кеосаяном
Культура
 
10:13 26.01.2026
Олеся Железняк рассказала о работе с Тиграном Кеосаяном
Олеся Железняк рассказала о работе с Тиграном Кеосаяном - РИА Новости, 26.01.2026
Олеся Железняк рассказала о работе с Тиграном Кеосаяном
Актриса Олеся Железняк, сыгравшая в последнем фильме Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", рассказала в интервью РИА Новости, что работа с режиссером... РИА Новости, 26.01.2026
Олеся Железняк рассказала о работе с Тиграном Кеосаяном

Олеся Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Актриса Олеся Железняк, сыгравшая в последнем фильме Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча", рассказала в интервью РИА Новости, что работа с режиссером была для нее настоящим праздником.
"Спасибо большое Тиграну, что он меня пригласил на этот проект. У меня был и дебют в кино в его фильме "Ландышах серебристых". Про Тиграна невозможно говорить "был", он есть. Человек с потрясающим чувством юмора, жизнерадостный. Съемки в "Семи днях Петра Семеныча" - это был праздник какой-то", - поделилась актриса.
Она рассказала, что для роли Рузанны режиссер попросил ее "говорить с адлерским акцентом".
"Прислал мне запись своей тети, чтобы я переняла этот акцент. Я послушала. А потом он сделал мне комплимент, сказал, что говорю, как настоящая армянка из Адлера", - вспоминает Железняк.
Кеосаян скончался 26 октября 2025 года. Четвертого января ему могло бы исполниться 60 лет.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Культура
 
 
