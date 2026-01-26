https://ria.ru/20260126/zelenskiy-2070335981.html
Министр обороны Германии Писториус отреагировал на истерику Зеленского
Министр обороны Германии Писториус отреагировал на истерику Зеленского - РИА Новости, 26.01.2026
Министр обороны Германии Писториус отреагировал на истерику Зеленского
Выступление Владимира Зеленского на саммите в Давосе было отчаянным, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ARD. РИА Новости, 26.01.2026
Министр обороны Германии Писториус отреагировал на истерику Зеленского
Писториус назвал выступление Зеленского в Давосе отчаянным