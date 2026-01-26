Рейтинг@Mail.ru
Глава Польши оценил желание Зеленского вступить в ЕС в 2027 году - РИА Новости, 26.01.2026
01:37 26.01.2026
Глава Польши оценил желание Зеленского вступить в ЕС в 2027 году
Глава Польши оценил желание Зеленского вступить в ЕС в 2027 году
Президент Польши Кароль Навроцкий назвал "труднодостижимым" желание Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году. РИА Новости, 26.01.2026
в мире, украина, киев, польша, владимир зеленский, кароль навроцкий, гитанас науседа, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Гитанас Науседа, Евросоюз, Мирный план США по Украине
ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал "труднодостижимым" желание Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году.
Ранее Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в свой состав в 2027 году. На пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким он заявил, что технически Украина будет готова к вступлению в ЕС в первом полугодии 2026 года относительно открытий всех кластеров, а полностью технически будет готова в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату в нашем договоре об окончании войны".
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Польше назвали вступление Украины в ЕС в 2027 году малоправдоподобным
24 января, 12:43
Комментируя эти слова, Навроцкий заявил журналистам, что вступление Украины в ЕС в 2027 году, может быть "трудно достижимо", сославшись на то, что знаком с традиционным процессом вступления в ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Канцлер Австрии высказался против ускоренного вступления Украины в ЕС
24 января, 00:20
 
В миреУкраинаКиевПольшаВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийГитанас НауседаЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
