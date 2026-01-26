Глава Польши оценил желание Зеленского вступить в ЕС в 2027 году

ВАРШАВА, 26 янв – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал "труднодостижимым" желание Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году.

Комментируя эти слова, Навроцкий заявил журналистам, что вступление Украины в ЕС в 2027 году, может быть "трудно достижимо", сославшись на то, что знаком с традиционным процессом вступления в ЕС.