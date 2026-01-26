https://ria.ru/20260126/zaderzhanie-2070250550.html
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества в Дагестане
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества в Дагестане
Бывший глава управления Росимущества в Дагестане задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в его доме проведен обыск, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.01.2026
республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества в Дагестане
Экс-глава управления Росимущества в Дагестане заподозрен в превышении полномочий
МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Бывший глава управления Росимущества в Дагестане задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в его доме проведен обыск, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
"В Республике Дагестан задержан бывший руководитель территориального органа Росимущества… В рамках расследования уголовного дела на основании судебного решения проведен обыск в жилище подозреваемого.., По результатам проведённых следственных действий фигурант задержан", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследуется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), добавили в управлении. Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану
и регионального УФСБ России.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год чиновник принял незаконные решения о предоставлении земельного участка, находящегося в федеральной собственности, сначала в аренду, а затем в собственность людям, не имевшим лицензий на пользование недрами. Это "повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", считает следствие.