СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Бывший глава управления Росимущества в Дагестане задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в его доме проведен обыск, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"В Республике Дагестан задержан бывший руководитель территориального органа Росимущества… В рамках расследования уголовного дела на основании судебного решения проведен обыск в жилище подозреваемого.., По результатам проведённых следственных действий фигурант задержан", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2021 по 2024 год чиновник принял незаконные решения о предоставлении земельного участка, находящегося в федеральной собственности, сначала в аренду, а затем в собственность людям, не имевшим лицензий на пользование недрами. Это "повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", считает следствие.