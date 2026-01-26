Рейтинг@Mail.ru
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества в Дагестане - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:32 26.01.2026 (обновлено: 08:54 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/zaderzhanie-2070250550.html
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества в Дагестане
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества в Дагестане - РИА Новости, 26.01.2026
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества в Дагестане
Бывший глава управления Росимущества в Дагестане задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в его доме проведен обыск, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T08:32:00+03:00
2026-01-26T08:54:00+03:00
происшествия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20260125/protasov-2070141733.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
СК сообщил о задержании экс-главы управления Росимущества в Дагестане

Экс-глава управления Росимущества в Дагестане заподозрен в превышении полномочий

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 26 янв - РИА Новости. Бывший глава управления Росимущества в Дагестане задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в его доме проведен обыск, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
"В Республике Дагестан задержан бывший руководитель территориального органа Росимущества… В рамках расследования уголовного дела на основании судебного решения проведен обыск в жилище подозреваемого.., По результатам проведённых следственных действий фигурант задержан", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследуется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), добавили в управлении. Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану и регионального УФСБ России.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год чиновник принял незаконные решения о предоставлении земельного участка, находящегося в федеральной собственности, сначала в аренду, а затем в собственность людям, не имевшим лицензий на пользование недрами. Это "повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства", считает следствие.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Суд начал слушать дело экс-главы одного из НИИ Минобороны о взятках
25 января, 08:19
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала