Волочкова опровергла слухи о долгах за квартиру в центре Москвы
11:53 26.01.2026
Волочкова опровергла слухи о долгах за квартиру в центре Москвы
Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с корреспондентом РИА Новости опровергла распространившуюся в СМИ информацию о задолженности по коммунальным РИА Новости, 26.01.2026
Волочкова опровергла слухи о долгах за квартиру в центре Москвы

Анастасия Волочкова. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с корреспондентом РИА Новости опровергла распространившуюся в СМИ информацию о задолженности по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Волочковой якобы могут грозить судебные разбирательства из-за большой задолженности по коммунальным платежам за квартиру в историческом доме в Петровском переулке.
"У меня нет никаких долгов за коммунальные услуги. У меня приложение скачано - "Госуслуги", никаких долгов нет. В этой квартире живет мой близкий человек и исправно оплачивает коммунальные услуги", - сказала РИА Новости Волочкова.
Балерина 20 января отметила юбилей, ей исполнилось 50 лет.
