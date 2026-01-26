Волочкова опровергла слухи о долгах за квартиру в центре Москвы

https://ria.ru/20260126/volochkova-2070294251.html
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с корреспондентом РИА Новости опровергла распространившуюся в СМИ информацию о задолженности по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Волочковой якобы могут грозить судебные разбирательства из-за большой задолженности по коммунальным платежам за квартиру в историческом доме в Петровском переулке.
"У меня нет никаких долгов за коммунальные услуги. У меня приложение скачано - "Госуслуги", никаких долгов нет. В этой квартире живет мой близкий человек и исправно оплачивает коммунальные услуги", - сказала РИА Новости Волочкова
Балерина 20 января отметила юбилей, ей исполнилось 50 лет.