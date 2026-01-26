Рейтинг@Mail.ru
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
21:10 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/voleybol-2070423414.html
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу
Казанский "Зенит" на своей площадке обыграл сургутский клуб "Газпром-Югра" в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T21:10:00+03:00
2026-01-26T21:10:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит (санкт-петербург)
газпром-югра (сургут)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054848150_0:106:1066:706_1920x0_80_0_0_2c55d59a50bfe1749da95489418f52dd.jpg
https://ria.ru/20260124/leningradka-2070106879.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054848150_0:6:1066:806_1920x0_80_0_0_31dbed43a251cd101f825f1157599156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), зенит (санкт-петербург), газпром-югра (сургут)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Зенит (Санкт-Петербург), Газпром-Югра (Сургут)
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в чемпионате России

© Соцсети казанского "Зенита"Михаил Лабинский
Михаил Лабинский - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Соцсети казанского "Зенита"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Казанский "Зенит" на своей площадке обыграл сургутский клуб "Газпром-Югра" в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча в Казани завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:15, 25:17, 25:22) в пользу хозяев.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
26 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
Зенит-Казань
3 : 122:2525:1525:1725:22
Газпром-Югра
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Зенит" выиграл 13-й матч подряд в чемпионате и лидирует в таблице Суперлиги, имея в своем активе 20 побед при одном поражении. "Газпром-Югра" располагается на девятой строчке с 9 победами при 12 поражениях.
Волейболистки Ленинградки - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Волейболистки "Ленинградки" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
24 января, 20:51
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Зенит (Санкт-Петербург)Газпром-Югра (Сургут)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Северсталь
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Шанхайские Драконы
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    Салават Юлаев
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Удинезе
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Лидс
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Хетафе
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала