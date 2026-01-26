https://ria.ru/20260126/voleybol-2070423414.html
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу - РИА Новости Спорт, 26.01.2026
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу
Казанский "Зенит" на своей площадке обыграл сургутский клуб "Газпром-Югра" в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 26.01.2026
2026-01-26T21:10:00+03:00
2026-01-26T21:10:00+03:00
2026-01-26T21:10:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
зенит (санкт-петербург)
газпром-югра (сургут)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054848150_0:106:1066:706_1920x0_80_0_0_2c55d59a50bfe1749da95489418f52dd.jpg
https://ria.ru/20260124/leningradka-2070106879.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054848150_0:6:1066:806_1920x0_80_0_0_31dbed43a251cd101f825f1157599156.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), зенит (санкт-петербург), газпром-югра (сургут)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Зенит (Санкт-Петербург), Газпром-Югра (Сургут)
Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли "Газпром-Югру" в чемпионате России