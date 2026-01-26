Пьяный американский военный проник в дом престарелых в ФРГ

БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения и одетый лишь в исподнее американский военнослужащий проник на этих выходных в дом престарелых в баварской общине Графенвёр, сообщает полиция близлежащего города Эшенбах.

"Ранним утром 25 января 2026 года в доме престарелых в Графенвёре произошёл необычный инцидент. Американец, который, согласно текущим данным расследования, проник в здание, предположительно, во время смены персонала, был обнаружен в незанятой комнате", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.

По данным полиции, военнослужащий находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был одет лишь в нижнее бельё и спортивную майку.

Пьяного американца обнаружила сотрудница дома престарелых во время раздачи завтрака. Мужчина не смог объяснить, как он попал в здание, как и сообщить, где находится остальная его одежда.

В ходе расследования полицией также проверяется возможная связь с ранее заявленной кражей номерного знака в непосредственной близости от дома престарелых. Отмечается, что неподалёку от места происшествия жители видели мужчину, одетого лишь в майку и нижнее белье.