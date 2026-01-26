Рейтинг@Mail.ru
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника - РИА Новости, 26.01.2026
18:06 26.01.2026
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника
в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника

Израиль вернул из Газы тело последнего заложника Гвили

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Израильские военные вернули из сектора Газа тело последнего заложника Рана Гвили, процедура опознания была подтверждена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"По окончании процесса идентификации в Национальном центре судебной медицины в сотрудничестве с полицией Израиля и Военным раввинатом представители ЦАХАЛ сообщили семье похищенного Рана Гвили... об опознании его останков", - говорится в сообщении для прессы.
Согласно имеющейся информации и разведывательным данным, 24-летний старшина полиции Израиля Ран Гвили погиб в бою утром 7 октября 2023 года, его тело было похищено палестинскими террористами в сектор Газа.
В секторе Газа больше не осталось израильских заложников - ни живых, ни павших.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
В миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
