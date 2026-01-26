https://ria.ru/20260126/voennye-2070386725.html
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника - РИА Новости, 26.01.2026
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника
Израильские военные вернули из сектора Газа тело последнего заложника Рана Гвили, процедура опознания была подтверждена, сообщила пресс-служба Армии обороны... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T18:06:00+03:00
2026-01-26T18:06:00+03:00
2026-01-26T18:06:00+03:00
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
https://ria.ru/20260126/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника
Израиль вернул из Газы тело последнего заложника Гвили