Президент Бразилии обсудил с Трампом ситуацию в Венесуэле - РИА Новости, 26.01.2026
21:06 26.01.2026
Президент Бразилии обсудил с Трампом ситуацию в Венесуэле
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и американский лидер Дональд Трамп обменялись мнениями о ситуации в Венесуэле, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 26.01.2026
в мире
венесуэла
бразилия
луис инасиу лула да силва
дональд трамп
венесуэла
бразилия
в мире, венесуэла, бразилия, луис инасиу лула да силва, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Дональд Трамп
Президент Бразилии обсудил с Трампом ситуацию в Венесуэле

Лула да Силва и Трамп обменялись мнениями о ситуации в Венесуэле

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и американский лидер Дональд Трамп обменялись мнениями о ситуации в Венесуэле, сообщила пресс-служба главы латиноамериканского государства.
Телефонный разговор двух президентов состоялся в понедельник и длился 50 минут.
"В ходе беседы Лула да Силва и Трамп обменялись мнениями о ситуации в Венесуэле. Бразильский президент подчеркнул важность сохранения мира и стабильности в регионе и работы на благо венесуэльского народа", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Россия находится в постоянном контакте с Венесуэлой, заявил Песков
В миреВенесуэлаБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваДональд Трамп
 
 
